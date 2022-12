Mengenal Kim Tae Ri, Aktris Korea yang Baru-Baru Ini Disebut Berperilaku Terburuk

Kim Tae Ri juga menyabet penghargaan Festival Film Marie Claire, Asian Film Awards, pada 2017 sebagai aktris pendatang baru terbaik. Pada 2018, Kim Tae Ri mendapat penghargaan dari University Film Festival of Korea, Director's Cut Awards, Shinfilm Art Film Festival sebagai aktris terbaik untuk film Little Forest.

Pada 2016, sejak awal kariernya itu, Kim Tae Ri banyak mendapat penghargaan sebagai pendatang baru maupun sebagai aktris terbaik. Penghargaan Director’s Cut, Blue Dragon, Busan Film Critics Asossociation, Women in Film Korea Festival pernah didapat pada 2016. Ia sebagai aktris pendatang baru terbaik untuk film The Handmaiden.

Alasan ia menerima tawaran untuk membintangi Twenty-Five Twenty-One, karena alur ceritanya yang menghibur. Ia merasa nyaman sejak pertama kali membaca naskahnya. Karakter Na Hee Do yang diperankannya juga menjadi alasan Kim Tae Ri mau berakting untuk drama ini. Na Hee Do remaja yang percaya diri, pantang menyerah dan terus bekerja keras mewujudkan impiannya menjadi seorang pemain anggar.

Mengutip The Movie DB, Kim Tae Ri aktris Korea Selatan memulai kariernya tampil di produksi teater dan menjadi model di iklan iklan. Debutnya dalam film The Handmaiden (2016). Ia terpilih dari 1.500 kandidat yang mengikuti audisi untuk peran tersebut.

