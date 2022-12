Ma Dong Seok, Kim Tae Ri, dan Nam Joo Hyuk Aktor Berperilaku Terburuk 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga aktor top Korea Selatan, yakni Ma Dong Seok, Kim Tae Ri, dan Nam Joo Hyuk ditabalkan sebagai aktor dan aktris berperilaku terburuk 2022. Penyebutan ini berdasarkan survei wartawan hiburan yang digelar media setempat, Sports Kyungyang, pada Desember ini. Media ini membuat semacam survei yang terinspirasi dari Golden Raspberry Awards di Amerika Serikat. Sebanyak 34 reporter film di Korea menentukan pemenang Raspberry Awards Korea Selatan.

Ma Dong Seok Berperilaku Terburuk

Aktor Ma Dong Seok menempati urutan pertama dengan 20 suara. Menurut wartawan Korea. bintang Train to Busan itu menolak untuk mengambil bagian dalam wawancara pers dengan alasan jadwalnya sangat padat untuk keperluan promosi film The Roundup besutan sutradara Lee Sang Yong, sekuel film The Outlaws. Padahal, Ma Dong Seok adalah aktor utama sekaligus produser di film ini.

Alih-alih menghadiri promosi film dan melakukan wawancara dengan media, agensi aktor Korea Amerika itu hanya meneruskan serangkaian pertanyaan dan jawaban. Tindakan ini seperti mengulang kejadian saat pemutaran perdana filmnya, Men of Plastic pada November lalu. Saat itu, Ma Dong Seok menghentikan semua kegiatan promosi, meninggalkan kru film lainnya untuk melakukan wawancara dan promosi lainnya sendiri.

"Itu bukan sikap yang tepat dari seorang aktor utama yang memiliki tanggung jawab terhadap tim produksinya dan sangat tidak profesional," demikian wartawan menilai perilakunya, seperti dikutip dari Allkpop.

Don Lee dalam film The Roundup. Foto: Instagram Don Lee.

Kim Tae Ri seperti Karakter Na Hee Do

Kim Taeri berada di peringkat ke-2 dengan 11 suara. Beberapa reporter mengkritik Kim Tae Ri karena tindakannya mencorat-coret selama wawancara, seolah-olah, "Siswa SMA Na Hee Do telah keluar dari layar." Na Hee Do adalah karakter yang diperankannya di drama Korea, Twenty Five Twenty One bersama Nam Joo Hyuk. "Sepertinya dia mengidap penyakit Na Hee Do. Dia bertingkah seperti orang yang berjiwa bebas tapi itu hanya alasan untuk tidak memperhatikan dan bertindak tidak profesional," kata reporter lainnya.

Berada di peringkat berikutnya adalah Nam Joo Hyuk yang mendapatkan 6 suara. Pilihan tak mengenakkan jatuh kepadanya lantaran ia ogah menghadiri promosi film Remember pada Oktober lalu. Ia diduga menghindari pertanyaan seputar kontroversi minuman beralkohol yang dikonsumsi saat belum cukup umur. Fotonya tersebar di komunitas online tengah minum minuman beralkohol, yang diunggah pada September 2011. Saat itu, usia Nam Joo Hyuk baru 17 tahun, belum cukup umur untuk minum minuman beralkohol.

Film dan Aktor Terburuk 2022

Selain pilihan bintang berperilaku terburuk, penghargaan juga memilik Film Terburuk 2022 dan Aktor Terburuk 2022. Untuk film, Raspberry Awards Korea diberikan kepada film Serve the People, besutan sutradara Jang Chul Soo yang mendapatkan 18 suara. Beberapa reporter berkomentar, "Terlalu banyak adegan seksual tanpa tujuan", "Pengorbanan Yeon Woo Jin sia-sia", "Film ini tidak boleh diungkapkan ke masyarakat lagi.". Film original Netflix, Carter menerima 9 suara untuk mendapatkan tempat ke-2, dan Alienoid mendapatkan 7 suara.

Selanjutnya, aktris Ji Ahn dari Serve The People terpilih sebagai Aktor Terburuk 2022 untuk perannya sebagai Soo Ryun. Sebanyak 21 reporter memilih aktris tersebut, dan mengutip alasan seperti, "Ia baru saja membaca naskahnya", "Saya merasa tidak enak untuk Yeon Woo Jin yang terus berusaha berakting di depannya", "Setiap baris adalah bencana ", dan banyak lagi. Posisi ke-2 ditempati oleh So Ji Sub dari Alienoid dengan 6 suara. Beberapa reporter berkomentar, "Ini bukan kamu. Mari kita kembali ke So Ji Sub yang merupakan dewa dalam akting," "Dia tidak memiliki pesona dan hanya membuatku merinding."

SPORTS KYUNGYANG | ALLKPOP

