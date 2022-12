Sinopsis The Interest of Love, Drama Korea Terbaru Moon Ga Young dan Yoo Yeon Seok

TEMPO.CO, Jakarta - The Interest of Love merupakan drama Korea terbaru yang mulai tayang pada Rabu, 21 Desember 2022 di Netflix. Ini merupakan drama romantis yang mempertemukan Moon Ga Young dan Yoo Yeon Seok sebagai pemeran utama.

The Interest of Love berkisah tentang empat orang dengan minat berbeda yang bertemu saat bekerja di Bank KCU cabang Yeongpo. Mereka adalah Ahn Soo Young (Moon Ga Young), Ha Sang Soo (Yoo Yeon Seok), Jeong Jong Hyun (Jung Ga Ram), dan Park Mi Kyung (Geum Sae Rok).

Masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda dan berada di tempat yang berbeda dalam hidup. Saat mereka terjerat dalam kehidupan satu sama lain, mereka akhirnya memahami arti sebenarnya dari cinta.



(kiri ke kanan) Jung Ga Ram, Moon Ga Young, Yoo Yeon Seok, dan Geum Sae Rok dalam drama Korea The Interest of Love. Foto: Instagram JTBC

Kisah Cinta Satu Kantor yang Rumit

Ha Sang Soo, seorang pria yang sangat percaya bahwa kehidupan stabil dan lancar adalah kunci menuju kebahagiaan. Namun, dunianya yang damai terbalik ketika dia jatuh cinta pada Ahn Soo Young, seorang rekan kerja yang tangguh yang telah mencoba untuk tetap positif dalam menghadapi kesulitan.

Ha Sang Soo berpikir bahwa cinta adalah sesuatu yang tidak pernah berubah, Ahn Soo Young mendefinisikan cinta sebagai “istana pasir yang cantik dan berkilau yang dapat runtuh kapan saja”.

Moon Ga Young dalam drama Korea The Interest of Love. Foto: Instagram JTBC

Di sisi lain, Park Mi Kyung mengatakan cinta adalah sesuatu yang membuat Anda tetap hangat, meski tidak membuat Anda bersemangat. Terakhir, Jung Jong Hyun percaya cinta adalah sesuatu yang harus dibayar pada akhirnya seperti utang yang menyesakkan.

Dalam The Interest of Love, empat orang yang menghubungkan cinta dengan ketidakstabilan melakukan petualangan yang rumit saat mereka mengalami cinta untuk diri mereka sendiri. Saat mereka melewati awal dan perubahan cinta, penonton diharapkan akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan, kecemburuan, kecemasan, dan kesedihan bersama mereka. Dengan drama ini, penonton akhirnya akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hal yang disebut cinta.

Yoo Yeon Seok dalam drama Korea The Interest of Love. Foto: Instagram JTBC

Episode Perdana yang Menjanjikan

The Interest of Love menayangkan episode 1 pada Rabu, 21 Desember 2022. Menurut Nielsen Korea, episode perdana ini mengumpulkan rata-rata rating pemirsa nasional sebesar 3,1 persen. Dari perolehan awal tersebut, dapat dikatakan The Interest of Love memiliki awal yang menjanjikan.

The Interest of Love memimpin perolehan rating tertinggi di antara drama Korea lain yang tayang di slot waktu sama. May I Help You? yang hanya tersisa satu episode lagi, meraih rating nasional rata-rata 2,7 persen. Sementara, episode Unlock My Boss mencetak peringkat nasional rata-rata 1,1 persen.

SOOMPI

