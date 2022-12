James Cameron Terpaksa Absen di Pemutaran Perdana Avatar: The Way of Water

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara James Cameron tidak menghadiri pemutaran perdana film terbarunya, Avatar: The Way of Water pada Senin malam, 12 Desember 2022 di Los Angeles, Amerika Serikat. Hal tersebut terpaksa ia lakukan karena dinyatakan positif Covid-19 menjelang acara tersebut.

“Jim mengidap Covid tetapi merasa baik-baik saja. Dia dinyatakan positif sebagai bagian dari irama pengujian rutin. Dia akan terus menyelesaikan jadwalnya secara virtual tetapi tidak akan hadir di pemutaran perdana,” kata juru bicara Disney, dikutip dari The Hollywood Reporter, Rabu, 14 Desember 2022.

Merasa Tidak Sehat Setelah Kembali dari Tokyo

Sutradara berusia 68 tahun itu awalnya awalnya mengungkapkan terpapar Covid-19 pada Minggu malam, 11 Desember 2022 saat upacara pembukaan pengalaman multimedianya Pressure: James Cameron into the Abyss di Natural History Museum of Los Angeles County. Dia dijadwalkan untuk menghadiri acara tersebut secara langsung tetapi berbicara pada acara pembukaan melalui Zoom.

“Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada semua orang yang berkumpul di sana malam ini. Saya tidak bisa berada di pesta saya sendiri. Saya berkeliling dunia (untuk pemutaran perdana Avatar: The Way of Water)… dan dalam penerbangan kembali dari Tokyo saya mulai merasa agak berat. Saya dites dan cukup yakin saya mengidap Covid, jadi jelas saya tidak bisa berada di sana, membahayakan orang lain, ”kata Cameron kala itu.

Cuplikan film Avatar: The Way of Water. Dok. 20th Century Studios

Baru Kembali dari London dan Seoul

Pekan lalu, James Cameron menghadiri pemutaran perdana Avatar: The Way of Water di London, bersama produser Jon Landau dan seluruh pemeran. Cameron juga menghadiri pemutaran perdana Seoul, Korea Selatan pada Jumat, 9 Desember 2022, dan pemutaran perdana Tokyo, Jepang pada Sabtu, 10 Desember 2022. Tetapi Cameron melewatkan pemutaran Avatar: The Way of Water untuk anggota Akademi pada Minggu, 11 Desember 2022.

Avatar: The Way of Water akan fokus pada kisah keluarga spesies campuran baru yang terdiri dari Jake (Sam Worthington) dan Na'vi Neytiri (Zoe Saldana) dengan latar laut. Cameron mengatakan dia memilih lautan sebagai latar cerita sekuel Avatar karena kecintaannya pada lautan. "Sebagai penyelam dan penjelajah, saya telah menghabiskan ribuan jam di bawah air," katanya saat di Korea Selatan. "Lautan sangat penting bagiku."

THE HOLLYWOOD REPORTER | YONHAP

