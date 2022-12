BTS Raih 3 Penghargaan di People's Choice Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Boy grup asal Korea Selatan, BTS berhasil meraih tiga kategori penghargaan di People's Choice Awards 2022. Tiga penghargaan tersebut adalah The Group of 2022, The Concert Tour of 2022, dan The Collaboration of 2022.

Dilansir dari Soompi, ini merupakan tahun ketiga berturut-turut sejak 2020 (setelah menang pada 2018) di mana BTS meraih penghargaan The Group of the Year. BTS mengalahkan tujuh nominasi lainnya, termasuk girl group Korea BLACKPINK, Coldplay, Imagine Dragons, Maneskin dan OneRepublic, untuk dinobatkan sebagai grup terbaik selama tiga tahun berturut-turut.

Kemenangan Permission to Dance on Stage

BTS memenangkan The Concert Tour of 2022 untuk konser bertajuk Permission to Dance on Stage. Dalam kategori tur konser terbaik, BTS bersaing dengan bintang-bintang ternama seperti Bad Bunny, Billie Eilish, Dua Lipa, Ed Sheeran, Harry Styles, dan Lady Gaga.

Kolaborasi Jungkook BTS dan Charlie Puth Unggul

Terakhir, lagu kolaborasi Jungkook BTS dan Charlie Puth yang berjudul Left and Right memenangkan penghargaan The Collaboration of 2022. Single kolaborasi ini juga menduduki peringkat tinggi di tangga lagu Global 200 akhir tahun Billboard, berada di No. 106, dan tangga lagu Penjualan Lagu Digital, di peringkat No. 30.

Charlie Puth dan Jungkook BTS dalam video musik Left and Right yang dirilis pada Jumat, 24 Juni 2022. Foto: YouTube Charlie Puth.

BTS, Jungkook, dan BLACKPINK juga dinominasikan untuk video musik terbaik masing-masing untuk Yet to Come, Left and Right dan Pink Venom, tetapi penghargaan video musik terbaik ini diberikan kepada Taylor Swift untuk video Anti-Hero.

Sejumlah bintang TV, musik, dan Hollywood menghadiri acara People's Choice Awards yang berlangsung pada Selasa, 6 Desember 2022 di Barker Hangar di Santa Monica, California, Amerika Serikat. Acara ini dipandu oleh Kenan Thompson, acara penghargaan tersebut disiarkan langsung melalui NBC.

Terungkap bahwa BTS adalah satu-satunya boy grup yang mendapatkan dua dari 5 Top 5 Boxscore Billboard tahun 2022 pada tangga lagu akhir tahun. Dengan konser mereka dari Seoul ke Los Angeles dan Las Vegas, grup ini mengumpulkan total 458.144 penonton dalam 11 konser.

Sebuah prestasi yang mengesankan bagi BTS menyabet tiga penghargaan dalam setiap kategori yang berbeda pada acara People's Choice Awards yang telah diadakan sejak 1975.

