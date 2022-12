Sinopsis dan Daftar Aktor Aktris Film Terbaru Transformers: Rise of the Beasts

HARIS SETYAWAN Baca juga : Michelle Yeoh dan Pete Davidson Jadi Pengisi Suara di Transformers: Rise of The Beasts

Para penonton, khususnya pecinta film Transformers tentu bakal dibuat penasaran akan kisah sekuel terbaru ini. Selain dari cerita filmnya yang menegangkan, sekuel Transformers: Rise of the Beasts ini juga diisi suara oleh beberapa aktor dan aktris ternama. Dilansir dari situs IMDB, berikut daftarnya:

Disutradarai Steven Caple Jr, dalam trailer Transformers: Rise of the Beasts memperlihatkan momen Optimus Prime yang bertemu dengan Optimus Primal. Seperti diketahui, Optimus Primal berperan sebagai pemimpin Maximals yang bisa bertransformasi menjadi hewan gorila.

TEMPO.CO , Jakarta -Para penggemar film Transformers bakal kembali menyaksikan aksi Optimus Prime cs pada 9 Juni 2023 mendatang lewat Transformers: Rise of the Beasts . Pasalnya, trailer film tersebut sudah dirilis perdana melalui kanal YouTube resmi Paramount Pictures pada Jumat, 2 Desember 2022.

