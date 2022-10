Michelle Yeoh dan Pete Davidson Jadi Pengisi Suara di Transformers: Rise of the Beasts

Transformers: Rise of the Beasts diproduksi oleh Lorenzo di Bonaventura, Michael Bay, Mark Vahradian dan Duncan Henderson. Film ini akan ditulis oleh Joby Harold, Darnell Metayer, dan Josh Peters. Film Transformers: Rise of the Beasts akan tayang di bioskop pada 9 Juni 2023 mendatang.

Logline resmi film tersebut, yang dibagikan pada acara pers pada Juni 2021, mengatakan Rise of the Beasts akan membawa penonton pada petualangan globetrotting tahun 90-an dan memperkenalkan Maximals, Predacons, dan Terrorcons ke pertempuran yang ada di bumi antara Autobots dan Decepticons.

Dalam film Transformers , karakter Michelle Yeoh, sebagai Airazor, adalah anggota Maximals, yang merupakan keturunan Autobots. Dia bisa berubah menjadi penampilan seperti elang. Sedangkan karakter Mirage adalah autobot yang sebelumnya muncul dalam film Transformers, disuarakan oleh mendiang aktor Francesco Quinn dalam Transformers: Dark of the Moon pada 2011.

Hal itu diungkapkan oleh sutradara Transformers: Rise of the Beasts, Steven Caple Jr yang mengunggah sebuah video di Instagram pribadinya pada Rabu, 12 Oktober 2022. Dalam video pertama menunjukkan Pete Davidson dan Michelle Yeoh sedang melakukan sesi rekaman di dalam studio.

TEMPO.CO , Jakarta - Michelle Yeoh dan Pete Davidson akan membintangi film aksi fiksi Amerika, Transformers: Rise of the Beasts. Keduanya berperan sebagai pengisi suara dari bentuk robot yang menyamar.

