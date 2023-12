Serial Terbaru Netflix The Brothers Sun Dibintangi Michelle Yeoh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Brothers Sun serial drama aksi Netflix yang akan tayang pada 4 Januari 2024. Serial ini bercerita kehidupan warga Amerika keturunan Asia yang diperankan oleh Justin Chien, Michelle Yeoh, dan Sam Song Li.

Dikutip dari IMDb, serial ini bercerita tentang Charles Sun. Ia gangster Taipei yang pergi ke Los Angeles untuk melindungi ibu dan adik laki-lakinya setelah ayahnya ditembak oleh seorang pembunuh misterius. Dikutip dari situs web Netflix, berikut tiga pemeran utama The Brothers Sun:

1. Michelle Yeoh

Michelle Yeoh berperan sebagai Eileen Sun, seorang ibu yang cerdik, strategis, dan ulet. Ia dipaksa melarikan diri dari Taipei, dan pindah ke Los Angeles bersama putra bungsunya, Bruce.

Bruce dan ibunya memulai hidup baru dan memutuskan semua kontak dengan masa lalunya. Michelle Yeoh membintangi lagi serial sejak memenangkan Oscar di Everything Everywhere All at Once pada 2022.

2. Justin Chien

Justin berperan sebagai putra Eileen yang paling tua, bernama Charles Sun. Ia terbiasa dengan aksi kekerasan Ia juga terkenal di antara triad Taipei sebagai pelindung dari keluarganya.

Ketika Charles menuju Los Angeles, dia menemukan dirinya untuk pertama kalinya di luar lingkungan kejam. Perubahan ini memberinya kebebasan yang baru untuk mengejar kemauannya sendiri. Tetapi, kehidupan lamanya terus memanggilnya kembali, membuatnya merasa terjebak di antara dua dunia.

3. Sam Song Li

Sam Song Li anak termuda Eileen yang bernama Bruce Sun. Ia tidak memiliki ingatan tentang kehidupan mudanya di Taipei. Kedatangan kakak laki-lakinya yang terkenal itu membalik seluruh hidup Bruce. Ia merasa seperti telah dilemparkan ke dunia yang tidak pernah terpikirkan sama sekali.

