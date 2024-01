Gendong Cucu Pertama, Michelle Yeoh : Selamat Datang Maxime

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Michelle Yeoh mengungkapkan kebahagiaannya menjadi seorang nenek. Hal itu terlihat dalam unggahan aktris 61 tahun itu di Instagram-nya baru-baru ini.

Michelle Yeoh menunjukkan foto jari tanggannya menyentuh kaki mungil bayi yang baru lahir, Selasa 2 Januari 2023. Dia dan suaminya, Jean Todt, menyambut kelahiran cucu pertama mereka, dari putra Jean, Nicolas.

Baca Juga: Serial Terbaru Netflix The Brothers Sun Dibintangi Michelle Yeoh

"Sebuah keajaiban kecil di hari pertama tahun 2024. Kami benar-benar diberkati… tidak bisa kukatakan betapa bahagianya aku kelahiran bayi yang sangat istimewa ini," tulisnya pada keterangan unggahan itu.

Bahagia gendong cucu pertama

Di unggahan lainnya, aktris Everything Everywhere All At Once itu membagikan foto bersama Jean Todt. Dalam keterangan unggahannya kali ini dia memberi tahu, cucu pertama yang bernama Maxime.

"Terima kasih sayang Nicolas dan Darina karena telah menjadikan kami Kakek-Nenek yang paling bahagia dan paling bangga!! Selamat datang sayang Maxime," tulisnya.

Michelle juga membagikan foto bersama Jean Todt, Nicolas dan Darina saat masih berada di rumah sakit. Termasuk foto dirinya menggendong Maxime. "Cinta cinta cinta," katanya.

Pernikahan dengan Jean Todt

Bulan lalu, Michele Yeoh merayakan pernikahan dengan Jean Todt, setelah mereka resmi menikah di Jenewa, Swiss pada 27 Juli 2023. Perayaan ini cukup sederhana, diadakan di sebuah restoran di kampung halamannya, di Ipoh, Malaysia.

Aktris A Haunting in Venice ini membagikan foto usai meresmikan pernikahan yang digelar saat musim panas itu. Dia berterima kasih kepada keluarganya yang sudah mendukung hubungannya dengan Jean Todt.

Dalam foto itu juga menunjukkan momen saat Jean Todt yang menyelipkan cincin kawin di jarinya. Selain itu, juga ada foto pengantin baru yang sedang berpelukan di tempat tidur yang dihiasi kelopak mawar berbentuk hati.

Sebelum menikah, Michelle Yeoh dan Jean Todt sudah bertunangan selama 19 tahun. Seperti yang tertulis dari foto kartu untuk undangan pesta itu, yang beredar di Weibo dan dari unggahan Felipe Massa,

"Kami bertemu di Shanghai pada 4 Juni 2004. Pada 26 Juli 2004, J.T melamar untuk menikahi M. Y dan dia (Michelle) mengatakan YA! Hari ini setelah 6992 hari pada 27 Juli 2023 di Geneva dikelilingi oleh keluarga tercinta dan teman-teman, kami dengan senang hati merayakan momen spesial ini bersama!" bunyi keterangan kartu itu.

