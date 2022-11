Antusiasme Plain White T's Menjelang Tampil di Soundrenaline 2022 Hari Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band rock Amerika, Plain White T's antusias tampil di hari pertama Soundrenaline 2022, Sabtu, 26 November 2022 di Allianz Eco Park, Ancol, Jakarta. Penampilan grup beranggotakan Tom Higgenson, Tim Lopez, Mike Retondo, dan De'Mar Hamilton menjadi sangat spesial karena ini momen pertama kalinya mereka manggung di Indonesia.

"Kami telah melakukan cukup banyak pertunjukan sepanjang tahun, jadi tidak ada yang istimewa untuk penampilan besok. Saya pikir itu hanya istimewa karena kami di sini (Jakarta) karena kami belum pernah ke sini sebelumnya. Tidak ada persiapan khusus tapi kami sangat bersemangat dan kami akan mengingat ini untuk waktu yang lama," kata Tom Higgenson di kawasan Ancol pada Jumat, 25 November 2022.

Plain White T's dijadwalkan tampil di panggung utama Soundrenaline 2022, A Stage pukul 15.10 WIB. Mereka akan membawakan total 10 lagu termasuk Hey There Delilah dan 1, 2, 3, 4. Selain dua hits tersebut, Plain White T's juga akan menyanyikan dua lagu baru mereka di hadapan para penggemarnya di Indonesia. "Ada 8 lagu yang sudah pernah dirilis dan 2 lagu baru," kata Tom.

Grup band rock Amerika, Plain White T's saat konferensi pers menjelang Soundrenaline 2022 di Ancol, Jakarta, Jumat, 25 November 2022. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Para personel mengaku terkesan dengan banyaknya penggemar mereka di Indonesia. Bahkan mereka tahu bahwa ada akun Instagram yang memang sengaja dibuat oleh penggemar Plain White T's di Indonesia. "Sangat istimewa kami bisa datang jauh-jauh, memiliki penggemar terdekat di seluruh dunia di sini di mana mereka tahu musik kami, itu sangat istimewa," kata Tom.

Plain White T's berharap di Soundrenaline 2022 dapat memuaskan hati para penggemarnya yang telah lama menanti penampian mereka di Indonesia. "Menyanyikan lagu seperti 1, 2, 3, 4 dan Hey There Delilah, dan para penonton tahu lagu tersebut, mereka tersenyum dan bernyanyi bersama, itu adalah momen yang sangat menyenangkan," kata Tom.

Selain Plain White T's, musisi internasional yang akan tampil di Soundrenaline 2022 antara lain Weezer, Clean Bandit, Mura Masa, Neck Deep, American Authors, Plain White Ts, Hollow Coves, Secondhand Serenade, Copeland, Ignite, Mono, Vancouver Sleep Cinic, Stacey Ryan, Adoy, A Place To Bury Strangers dan Sheila Majid feat. Tohpati.

Sementara untuk musisi nasional ada Barasuara, Burgerkill, D’Cinnamons, Deadsquad, Feel Koplo, Goodnight Electric, Indra Lesmana Project, Isyana Saravati, Mario Zwinkle, Mocca, Ndarboy Genk, Potret, Polyster Embassy, Pure Saturday, Rocket Rockers, Rock N’ Roll Mafia, Saint Loco, Seringai, Stars and Rabbit, Tiket, The Brandals, The Prediksi, The Sigit dan The Upstairs. Ada pula musisi lokal hingga Stand Up Comedy dari 21 komika Majelis Lucu Indonesia.

