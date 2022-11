Daftar Konser Musik 2023 di Indonesia, Musisi Lokal hingga Idol K-pop

TEMPO.CO, Jakarta - Konser musik akan semakin banyak digelar di awal tahun depan. Tidak hanya konser dari para musisi dan penyanyi dalam negeri, para musisi luar negeri juga akan turut menggelar konsernya di Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia selama dua tahun berimbas juga pada konser musik yang rutin digelar setiap tahunnya. Namun, pada pertengahan 2022 pemerintah Indonesia sudah mulai mengizinkan adanya pertunjukan musik atau konser.

Banyak konser yang ditunggu oleh para penggemar musik di Indonesia pada 2023. Berikut beberapa konser yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 2023:

Sheila on 7

Vokalis Band Sheila On 7, Duta, menyanyikan sebuah lagu untuk menghibur ribuan penggemarnya dalam Sheila on7 on Concert, di Jakarta, 1 Maret 2018 malam. Sheila On 7 merupakan grup musik Indonesia yang berdiri pada 6 Mei 1996 di Yogyakarta, serta sukses merilis 10 album sepanjang karier bermusik Band ini. TEMPO/Imam Sukamto

Grup band asal kota Jogja ini akan menggelar konser tunggalnya yang berjudul “Tunggu Aku di Jakarta” pada 28 Januari 2023. Bertempat di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, akan menjadi kota pembuka dalam konser tunggal Sheila on 7. Tiket yang mulai dijual pada hari ini, Senin, 7 November 2022 pukul 12.00 WIB, ludes terjual atau sold out hanya dalam 30 menit.

We All Are One K-Pop

Awalnya We All Are One K-Pop akan digelar pada 11 dan 12 November 2022, festival musik Kpop ini terpaksa tunda sampai Januari 2023. Sebagai bentuk rasa belasungkawa atas kejadian yang terjadi di Itaewon pada akhir Oktober 2022 yang lalu. Meskipun ditunda, pihak penyelenggara mengkonfirmasi tidak akan ada perubahan dari lineup musisi yang akan hadir pada festival ini. Beberapa musisi K-Pop yang dikonfirmasi akan hadir di festival ini yakni BamBam Got7, PENTAGON, ASTRO, SF9, CIX, NMIXX, dan Chen EXO.



Cigarettes After Sex

Band pop asal Amerika ini dikonfirmasi akan mengadakan konsernya di Jakarta pada 3 Februari 2023. Kabar konser Cigarettes After Sex atau yang sering disebut CAS ini di konfirmasi langsung oleh Akselerasi Ent sebagai promotor pada lama Instagramnya.

"Pengumuman resmi! Cigarettes After Sex Live In Jakarta! @cigsaftersex akan tampil di Ecovention Hall Ancol, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2023!" tulis @akselerasi.ent.

Pihak promotor juga sudah memberikan penjelasan detail mengenai penjualan tiket hingga seating plan yang dapat dilihat pada laman www.casjakarta.com.

Kehlani

Kehlani akan menggelar konsernya pada 4 Februari 2023, di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat. Kehlani akan mengunjungi 5 kota di Asia dalam tur kali ini dan Jakarta akan menjadi kota pembuka dalam turnya kali ini, yang merupakan rangkaian dari perilisan album barunya yang berjudul Blue Water Road. Kehlani juga akan menghadirkan musisi lain pada konsernya di Jakarta yakni Destin Conrad dan Noodles. Terkait pemesanandan detail tiket baru akan di umumkan oleh promotor Nyawa Session pada Sabtu, 12 November 2022.

ITZY

Grup K-Pop Itzy beranggotakan lima perempuan, yaitu Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong, dan Yuna. Foto: Instagram/@itzy.all.in.us

Grup idola asal Korea Selatan, ITZY juga akan menggelar konser tunggalnya di Indonesia pada 4 Februari 2023. Bertempat di Tennis indoor, Senayan, Jakarta, konser yang berjudul "CHECKMATE" ini merupakan konser pertama ITZY di Indonesia. Ada 6 kategori tiket yang dijual pada konser ini, yang paling murah ada kategori Purple yang dibanderol dengan harga Rp 1,4 juta, Yellow Rp 2 juta, Green Rp 2,4 juta, Pink Rp 2,5 juta, Blue Rp 2,9 juta dan Blue Soundcheck Package Rp 3,5 juta.

Dewa 19

Konser perayaan 30 tahun Dewa 19 berkarya ini awalnya dijadwalkan akan terselenggara pada 12 November 2022 terpaksa ditunda ke 4 Februari 2023. Dikarenakan dampak tragis dari peristiwa beberapa lalu yang melibatkan banyak massa. Beberapa aspek yang menjadi perhatian Jakpro dan Dewa Restography selaku promotor adalah keselamatan penonton konser. Konser ini akan diselenggarakan di Jakarta Internasional Stadium (JIS).

Pamungkas

Penyanyi Pamungkas saat tampil pada festival musik We The Fest di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 23 September 2022. Setelah diadakan secara virtual selama 2 tahun karena Pandemi Covid-19, We The Fest kini kembali diadakan offline. We The Fest 2022 diselenggarakan mulai Jumat, 23 September hingga Minggu, 25 September 2022 di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta. We The Fest dimeriahkan oleh musisi dalam Negeri maupun musisi Mancanegara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Pamungkas akan menggelar konser tunggalnya di Jakarta pada 25 Februari 2023, di Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta. Konser ini merupakan bagian dari tur Asia Tenggaranya yang bertajuk "BIRDY TOUR" di Indonesia. Jakarta akan menjadi kota penutup dari tur ini, yang mana ia akan mengawali turnya dari kota Surabaya pada 2 Desember 2022.

BLACKPINK

Blackpink. (Instagram/@blackpinkofficial)

BLACKPINK akan menggelar konser yang bertajuk BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAKARTA itu selama dua hari, pada 11 dan 12 Maret 2023, bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh IME Indonesia sebagai promotor pada laman Instagram resminya, yang mana selain detail tanggal IME juga membagikan tentang detail penjualan tiket yang akan dibagi menjadi dua, yaitu pada Senin, 14 November 2022 yang dikhususkan untuk WEVERSE Pre-sale dan Selasa, 15 November untuk publik.

Kings of Convenience

Kings of Convenience dijadwalkan menggelar konser pada 9 Maret 2023 di The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta. Grup musik akustik asal Norwegia beranggotakan Erlend Øye dan Eirik Glambek Bøe ini akan membawakan lagu-lagu dari album terbaru mereka bertajuk Peace or Love. Tiket konser mulai dijual pada Rabu, 16 November 2022 dengan harga Rp 792.000 (early bird) dan Rp 880.000 (regular).

NADIA RAICHAN FITRIANUR

