Fan Meeting Dibatalkan karena Overkapasitas, Sehun EXO Hanya Tampil 10 Menit di Mal Central Park

TEMPO.CO, Jakarta - Sehun EXO menyapa para penggemarnya di Indonesia dengan datang ke Mal Central Park, Jakarta Barat pada Minggu, 6 November 2022. Kedatangan salah satu anggota grup K-pop EXO itu dalam rangka menghadiri acara yang digelar oleh salah satu produk kecantikan bertajuk Whitelab: One Memorable Day with Scientist Ganteng Oh Sehun.

Acara jumpa penggemar yang berlangsung pukul 13.00 WIB itu disambut antusias oleh EXO-L, sebutan untuk penggemar EXO, yang telah lama menanti kehadiran Sehun di Jakarta. Mall tersebut juga telah dipadati oleh para penggemar yang bersemangat untuk bertemu dengan salah satu anggota grup EXO sejak pagi.

"Halo semuanya. Apa kabar? Terima kasih sudah datang ke sini. Ramai sekali ya," sapa Sehun saat dijumpai di Mal Central Park siang tadi. "Semoga ke depannya saya bisa membawa semua anggota EXO untuk datang ke sini."

Dibatalkan karena Overkapasitas

Selain untuk mengobati rindu para penggemar, Sehun juga hadir sebagai brand ambassador Whitelab untuk meresmikan peluncuran serum terbaru dari produk tersebut. Kendati demikian, acara tersebut pun hanya berlangsung kurang dari 10 menit saja. Acara tersebut terpaksa dibatalkan karena membludaknya pengunjung yang ingin melihat Sehun hingga lantai teratas.

Sebelum meninggalkan panggung, Sehun pun sempat mengatakan rasa cintanya terhadap seluruh penggemarnya yang telah hadir di mall tersebut. "Aku sayang kamu," kata Sehun yang disambut dengan riuh para penggemar.

Pembatalan acara ini membuat para penggemar merasa sedih dan kecewa karena hanya menyaksikan idolanya dalam hitungan menit. Namun, para penggemar pun mengaku senang telah melihat Sehun dan rasa rindu mereka pun juga terobati.

"Meskipun kecewa, lumayan senang lah bisa ketemu Sehun. Meskipun cuma sebentar," ucap salah seorang penggemar yang tak ingin disebutkan namanya.

Berdasarkan informasi penggemar yang hadir di tempat, perizinan acara tersebut dicabut karena jumlah orang yang hadir melebihi kapasitas. Sebelum acara dimulai, tagar #KetemuSehunTertib pun sempat trending di Twitter. Penggemar berharap agar kejadian konser NCT 127 di ICE BSD baru-baru ini tak terulang di acara jumpat penggemar Sehun EXO.

Baca juga: Sehun EXO Muncul di Episode 4 Now, We Are Breaking Up, Fans Ambyar

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.