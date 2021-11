Sehun EXO Muncul di Episode 4 Now, We Are Breaking Up, Fans Ambyar

Oh Sehun EXO dalam salah satu adegan di Now, We Are Breaking Up. Foto:Twitter.

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan Sehun EXO di drama Now, We Are Breaking Up mengundang banyak perhatian. EXOL, kumpulan penggemar Sehun antusias dengan kemunculan idolanya. Serial drama Now We Are Breaking Up merupakan debut Sehun di dunia akting.

Tagar SEHUNinNWABU menjadi trending topic sejak Sabtu, 20 November 2021. Penggemar mulai membicarakan karakter yang diperankan Sehun, Hwang Chi Hyung, sejak muncul di cuplikan akhir episode 3 serial ini, sehari sebelumnya. “Aktor Sehun akhirnya di sini, Sehun Kdrama debut, “cuit @EVSS1485, akun penggemar EXO.

Now, We Are Breaking Up adalah drama tentang cinta dan patah hati dengan latar belakang dunia industri. Aktris Song Hye Kyo berperan sebagai Ha Young Eun, desainer yang tegas dan realistis, sementara aktor Jang Ki Yong, berperan sebagai Yoon Jae Guk, seorang fotografer lepas yang mengubah pikiran Young Eun tentang cinta.

Menandai debutnya di dunia akting, Sehun berperan sebagai Hwang Chi Hyung, anak bungsu dari perusahaan tempat Ha Young Eun bekerja. Ia juga adik dari Hwang Chi Sook, diperankan oleh Choi Hee Seo, yang kebetulan sahabat dari Ha Young Eun. Berbeda dengan kakaknya, Hwang Chi Hyung digambarkan pintar dan lebih terbuka. Dia juga tipe orang yang berani mengutarakan pendapatnya dan kejujurannya menambah bumbu-bumbu di drama ini.

Drama Korea, Now, We Are Breaking Up akhirnya tayang di SBS. Foto: Twitter.

Penggemar langsung mengomentari debut Sehun sebagai Hwang Chi Hyung, terutama saat mengedipkan mata menggoda Ha Young Eun. “Cara Sehun mengedipkan mata pada Song Hye Kyo dan dibalas dengan mata berputar,” cuit @xunhuas. “Pagi-Pagi lihat #SEHUNinNWABU bikin senyam-senyum panas dingin,” @maratulmahm. “Beneran gagal fokus aku hun, sampek nontonnya kuulang-ulang mulu. Sehun di sini itu gemesh banget mukanya,” cuit @dsypspta.

Di akun Instagram kdramanews.id, netizen juga menyuarakan kesukaannya terhadap kemunculan Sehun. “Belajar baik-baik sama Young Eun noona ya Hwang Chi Hyung, jangan ngikutin noona kandungmu,” tulis @cilonkecil. “Sehun jadi bintang tamu ato emang dia 2nd lead, wuaaaah bingung mamak ini team sapa,” tulis @wulanra0390. “Dah lama nunggu Sehun muncul, akhirnya muncul jagi,” tulis @yuly6147.

Sehun EXO muncul di episode keempat serial Now, We Are Breaking Up yang tayang, Sabtu, 20 November 2021. Hwang Chi Hyung muncul perdana dengan gayanya yang elegan saat keluar dari mobil. Penampilan Sehun di drama ini dibuat klimis, rapi tapi juga jahil. Di awal-awal dia sudah menggoda Young Eun yang mencoba menutupi kemalasan Hwang Chi Sook dengan mengatakan karya-karyanya adalah kerja bersama. “Oh ya, di mana? Aku tidak bisa melihat karyanya, Noona, kamu pembohong yang baik,” ujarnya menggoda Young Eun.

