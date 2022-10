Ini 12 Idol K-Pop yang Bakal Ikuti Wamil, Ada Member BTS, EXO, hingga GOT7

TEMPO.CO, Jakarta - Korea Selatan menetapkan aturan yang mewajibkan seluruh warga negara laki-laki yang telah berusia 18 sampai 28 tahun yang berbadan sehat untuk mengikuti wamil atau wajib militer. Aturan ini berlaku untuk semua profesi, tak terkecuali seorang idol atau artis. Nah, siapa saja Idol K-Pop yang bakal ikut wamil tahun ini?

Idol K-Pop yang Ikut Wamil

Merangkum Soompi dan Sportskeeda, berikut daftar idol K-Pop yang bakal jalani wamil dalam waktu dekat:

Jin BTS

Idol K-Pop yang telah dikonfirmasi segera menjalani wajib militer adalah Jin BTS. Hyung tertua Kim Seok Jin menjadi anggota BTS pertama yang mendaftar wamil. Sebelumnya, di Korea Selatan sempat terjadi perdebatan nasional terkait isu pengecualian wamil bagi member BTS. Alasan di balik munculnya isu tersebut lantaran boyband BTS telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara. Namun, agensi yang menaungi mereka, HYBE, tidak menanggapi isu tersebut.

BIGHIT MUSIC secara resmi mengumumkan member tertua Bangtan Sonyeondan, Kim Seok Jin (Jin) akan wamil tahun ini. Jin bakal menjalani prosedur wamil setelah menyelesaikan album solonya The Astronaut, yang rencananya akan dirilis akhir bulan Oktober tahun ini. Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi BIGHIT MUSIC dalam aplikasi Weverse pada 17 Oktober lalu.

Sehun EXO

Sehun EXO jadi Idol yang bakal ikut wamil dalam waktu dekat. Idol kelahiran tahun 1994 ini telah menoreh segudang prestasi di bidang musik hingga dunia akting. Saat ini, ia disibukan dalam persiapan serial drama romantis terbarunya Love, Hara High School. Sehun akan memegang pemeran utama dalam drama original TVING ini. Di sela padatnya aktivitas, idol bermarga Oh ini juga tengah mempersiapkan diri untuk ikut wajib militer.

Kai EXO

Menyusul Sehun, Kai menjadi anggota terakhir EXO yang mendaftar wajib militer. Idol sekaligus model kebanggaan SM Entertainment ini telah menginjak usia yang ke-28 tahun. Di tengah kesibukannya sebagai model dari berbagai brand ternama, Kai sudah dipastikan akan berpartisipasi dalam wamil di waktu dekat.

Jinyoung GOT7

Idol tampan Jinyoung GOT7 menambah deretan idol K-Pop yang bakal mengikuti wamil. Selain menjadi idol, kemampuan Park Jin Young dalam beradu peran patut diacungi jempol. Drama Korea populer yang pernah dibintanginya meliputi The Devil Judge, When My Love Blooms, dan yang terbaru Yumi's Cells 2.

Seungyoon WINNER

Seungyoon, bernama lengkap Kang Seung Yoon, artis Korea Selatan multi talenta. Ia berbakat dalam bernyanyi dan menulis lagu. Debut sebagai anggota WINNER lewat program survival WHO IS NEXT besutan YG Entertainment. Sangat disayangkan karena para penggemar harus mengucapkan selamat tinggal pada Seungyoon yang akan berpartisipasi dalam wamil.

S.Coups SEVENTEEN

S.Coups SEVENTEEN menambah daftar idol yang kemungkinan besar akan menjalani wamil pada 2023. S.Coups, idol karismatik kebanggaan boyband SEVENTEEN. Lahir pada 1995, ia memegang peran penting dalam grup, yakni sebagai leader atau ketua. S. Coups, disebut-sebut sebagai salah satu nama yang membesarkan boyband SEVENTEEN. Banyak kontribusi positifnya lewat lagu-lagu SEVENTEEN, di antaranya Clap, Back it up (HIP-HOP TEAM), dan FLOWER.

Jeonghan SEVENTEEN

Posisi kedua member tertua SEVENTEEN diisi oleh Jeonghan. Dikaruniai suara merdu, idol bernama lengkap Yoon Jeonghan ini tergabung dalam tim vokalis grup. Sama seperti Hyung-nya, Jeonghan juga turut andil dalam lagu-lagu SEVENTEEN yang bertajuk Don't Wanna Cry dan Clap.

Taeyong NCT

Idol yang berpotensi akan mendaftar wajib militer tahun depan ada Taeyeong NCT. Idol satu ini termasuk permata SM Entertainment. Dirinya tergabung dalam beberapa grup unit mulai dari NCT 127, NCT U, dan supergroup SUPER M. Taeyong banyak menyumbang kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan SM Entertainment. Bakat sang leader NCT adalah menari, rapp, bahkan menulis lagu-lagu hit NCT.

Minhyun NU'EST

Tahun depan, Hwang Min Hyun bakal memasuki usia 28 tahun. Minhyun telah lama terjun di dunia hiburan Korea Selatan. Ia telah melewati perjalanan karier yang cukup panjang. Debut sebagai member NU'EST di tahun 2012, terpilih sebagai member Wanna One, dan juga aktif dalam dunia K-Drama. Dalam dunia akting, Minhyun telah membintangi 3 drama dan satu film yakni Reckless Family 3, Live On, dan Alchemy of Souls.

Baekho NU'EST

Member NU'EST lainnya yakni Baekho juga akan menyusul Minhyun. Di tahun 2017, dirinya pun sebelumnya turut berpartisipasi dalam acara Produce 101 bersama Minhyun, namun sayangnya tidak masuk dalam line up debut member Wanna One. Oktober ini, Baekho merilis album perdananya Absolute Zero, dengan title track No Rules.

Bobby IKON

Bobby, rapper sekaligus penulis lagu-lagu boyband IKON. Banyak lagu hit yang ditulisnya, diantaranya Love Scenario, Rhythm Ta, and Killing Me. Knetz mulai menyorotnya sejak ia hadir dalam acara Show Me The Money 3.

Song IKON

Idol selanjutnya yang mungkin mendaftar wamil pada tahun 2023 adalah Song IKON. Bernama asli Yunhyeong), vokalis ini memulai debutnya bersama dengan Bobby dalam grup IKON pada tahun 2015. Selain bernyanyi, ia juga berbakat dalam memasak.

Itu dia beberapa Idol K-Pop yang bakal ikuti wajib militer. Selain nama-nama di atas, Ha Sung Woon, ex member Wanna One juga telah memulai wajib militernya mulai 24 Oktober lalu.

LALA DITA PANGESTU

