NCT 127 Tiba di Jakarta, NCTZEN Soroti Kelakuan Lee Haechan di Dalam Bus

TEMPO.CO, Jakarta - NCT 127 siap menghibur penggemarnya di Indonesia lewat konser yang berjudul Neo City Jakarta: THE LINK. Para personel NCT 127 telah sampai di Jakarta sejak Kamis malam, 3 November 2022.

Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, NCT 127 terlihat melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus. Tingkah para member NCT 127 saat di dalam bus menjadi sorotan banyak orang. Terutama member bernama Lee Dong Hyuck atau yang lebih sering di sebut Haechan.

Pada video yang beredar di Twitter memperlihatkan kedatangan NCT 127 di bandara. Mereka menumpang bus dengan kaca besar dan lampu terang sehingga aktivitas di dalamnya terlihat jelas oleh pengguna jalan.

Perilaku Haechan di Dalam Bus

Terlihat Haechan bermain-main di dalam bus yang mereka tumpangi. Haechan menjadikan pegangan pada bagian atas bus sebagai alat gym untuk pull-up. Hal ini membuat para penggemar NCT, biasa disebut NCTzen tertawa melihat tingkah vokalis utama NCT 127 ini. Mereka mencuitkan perilaku Haecha sekaligus menyambut kedatangan NCTzen dengan tagar #WelcomeNCT127toINDONESIA.

"Bisa-bisa baru same udah pull up di bus. Itu kelakuan siapa???" cuit @itsonly***. "Haechan, apa yang kamu lakukan di dalam bus? Apa dia sedang olahraga?" cuit @doy***. "Haechan woe yang pull up astagaaaa baru nyampe loh Chan, pull up di bus wkwkwkwkw," cuit @blue***.

Banyak dari penggemar NCT yang sudah tidak bingung dengan tingkah humoris sang idola. Haechan tidak hanya terkenal dengan suaranya yang indah namun juga tingkahnya yang kerap iseng dan juga humoris.

NCT 127 akan menggelar konser tunggalnya selama dua hari yakni nanti malam dan 5 November 2022, di hall 7 dan 8 Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD), BSD City, Tangerang, Banten. Konser ini semula hanya dijadwalkan akan dilaksanakan nanti malam.Namun, karena antusiasme yang besar dari NCTZEN (penggemar NCT), Dyndra Global sebagai promotor menambahkan satu hari pada tanggal 5 November untuk memenuhi permintaan dan antusiasme para NCTZEN.

Ancaman Bom

Kedatangan NCT 127 juga dibarengi kabar hoax yang sengaja dilakukan untuk memanaskan situasi. Lokasi bakal konser dikirimi surat ancaman bom lewat media sosial. Tim Penjinak Bom dari Brigade Mobil (Brimob) Polda Metro Jaya pun menyisir lokasi tersebut. "Kami sedang melakukan sterilisasi dari Tim Penjinak Bom dari Brimob sementara masih berlangsung belum selesai," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 4 November 2022 dikutip dari Antara.

NCT 127 merupakan sub-unit kedua dari group vokal NCT yang dibentuk oleh agensi besar Korea Selatan, SM Entertainment. NCT 127 merupakan akronim dari Neo Culture Technologi dan angka 127 yang merupakan angka koordinat yang mewakili koordinat bujur dari kota Seoul.

NADIA RAICHAN FITRIANUR

Baca juga: NCT 127 Siap Hibur Jakarta di Neo City Jakarta: THE LINK, Begini Panduannya

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.