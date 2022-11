NCT 127 Siap Hibur Jakarta di Neo City Jakarta: THE LINK, Begini Panduannya

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola asal Korea Selatan, NCT 127 siap menyapa penggemarnya di Indonesia lewat konser yang berjudul Neo City Jakarta: THE LINK. Konser ini akan diselenggarakan selama dua hari yaitu pada 4 dan 5 November 2022, di hall 7 dan 8 Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD), BSD City, Tangerang, Banten.

Penukaran tiket untuk konser ini telah dilakukan oleh para fans di hari sebelumnya yaitu Kamis, 3 November 2022. Dan bagi para penggemar yang telah menukarkan tiketnya di hari konser, diperbolehkan memasuki venue konser pada jam lima sore. Hal ini dikarenakan jadwalkan Neo City The Link di Jakarta hari pertama akan berlangsung mulai dari jam 7 malam.

Tambah Sehari untuk Penuhi Hasrat NCTzen

Semula, konser NCT 127 di Jakarta ini hanya akan dilaksanakan satu hari, yaitu nanti malam, 4 November 2022. Namun karena antusiasme NCTzen, nama resmi penggemar NCT, yang sangat besar, pihak dari Dyndra Global selaku promotor menambahkan satu hari pada Sabtu, 5 November 2022, untuk memenuhi permintaan dan antusiasme itu.

Melalui laman Instagram resminya, Dyndra Global juga membagikan peta untuk venue Neo City The Link. "Here's the entry process to the NCT 127 2ND Tour NEO CITY: JAKARTA - THE LINK concert," tulis penyelenggara.

Yang menarik pada area fanzone tersedia spot untuk berfoto berbentuk instalasi dengan warna neon yang identik dengan NCT. Selain itu juga ada patung besar yang berbentuk Neobong (lightstick dari NCT). Dan pada bagian indoor juga terdapat photobooth yang bisa diakses oleh para penggemar. Pihak promotor juga sudah membagikan jadwal lengkap, mulai dari penukaran tiket di hari konser sampai dengan dimulainya pertunjukan.

Mengenal NCT 127

NCT 127 merupakan sub-unit kedua yang dibentuk oleh agensi besar Korea Selatan, SM Entertainment. Berasal dari group utama yang bernama NCT, NCT 127 merupakan akronim dari Neo Culture Technologi dan angka 127 yang merupakan angka koordinat yang mewakili koordinat bujur dari kota Seoul.

NCT 127 debut pada 7 Juli 2016, yang terdiri dari 10 personel yaitu Taeil, Taeyong, Yuta, Jaehyun, Winwin, Mark, dan Haechan, Doyoung, Johnny, dan Jungwoo. Namun pada konser Neo City The Link di Jakarta kali ini Winwin berhalangan hadir dikarenakan kesibukan jadwalnya sebagai aktor dan anggota dari WayV yaitu sub-unit NCT versi Cina.

NADIA RAICHAN FITRIANUR

