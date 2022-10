Aktor Leslie Jordan Tewas karena Kecelakaan, Ini Profilnya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor dan komedian Amerika Serikat, Leslie Jordan, meninggal pada usia 67 tahun, Senin, 24 Oktober 2022 waktu setempat. Jordan dilaporkan terlibat dalam kecelakaan tunggal saat dalam perjalanan di Hollywood.

Bintang film yang dikenal karena perannya dalam Will and Grace dan American Horror Story, tewas dalam kecelakaan mobil fatal di Los Angeles pada Senin pagi waktu setempat. Polisi mengungkapkan, mobil Jordan menabrak sisi gedung dan dinyatakan tewas di tempat kejadian. Banyak ucapan belasungkawa terhadap Leslie Jordan.

"Dia bukan hanya seorang dengan mega talenta dan kegembiraan untuk diajak bekerja sama, tetapi dia memberikan perlindungan emosional bagi bangsa di salah satu masa tersulitnya," kata David Shaul. "Mengetahui bahwa dia telah meninggalkan dunia pada puncak kehidupan profesional dan pribadinya adalah satu-satunya pelipur lara yang bisa dimiliki hari ini." katanya menambahkan.

Awal Karier Leslie Jordan

Setelah lulus dari University of Tennessee pada 1982, Leslie mencoba untuk mencari peruntungan dalam dunia peran dan pindah ke Los Angeles. Ia bekerja melalui berbagai peran.

Sebelum mendapatkan peran terobosannya di drama Murphy Brown, Leslie Jordan terkenal karena posturnya yang pendek, tingginya 4 kaki 11 inci (1,50 meter) dan sering memainkan karakter flamboyan. Ketenarannya tumbuh saat membintangi drama komedi situasi AS, Will and Grace sebagai Beverley Leslie, peran yang membuatnya memenangkan Primetime Emmy Awards pada 2006.

Aktif di Instagram

Selama pandemi Covid-19, Jordan juga menemukan ketenaran di kalangan audiens muda sebagai bintang media sosial. Jordan melejit di Instagram setelah rutin mengunggah video kesehariannya dan berupaya menghibur diri selama pandemi di apartemen di kota asalnya, Chattanooga. Konten yang diunggah di laman pribadi miliknya berupa video gerakan olahraga konyol atau meniru penyanyi-penyanyi terkenal. Pengikutnya melonjak dari 10 ribu menjadi 5,8 juta.

Kekonyolan itulah yang membuatnya viral. Teman-temannya pun mengabari Jordan soal ini. "Kamu menjadi viral," ucap seorang teman dari California. Jordan pun menjawab, "Tidak, sayang, saya baik-baik saja. Saya tidak memiliki Covid,'" ujarnya dalam salah satu video.

Berbicara Soal Perjuangan Melawan Kecanduan Narkoba

Jordan sering berbicara dan membagikan pengalaman pribadinya secara terbuka tentang pertempurannya dengan penyalahgunaan zat terlarang. Jordan mengungkapkan bahwa pertama kali dirinya jatuh ke penyalagunaan zat terlarang adalah ketika menginjak usia 14 tahun.

Dan pengalaman berada di sel penjara itu mengingatkan bahwa dirinya pernah berakhir di sel penjara di sebelah Robert Downey Jr yang sama-sama berjuang melawan kecanduan. "Saya ikut bertanggung jawab atas kesuksesannya," canda Jordan kemudian.

Dia sadar pada 1990-an, dan kemudian berbicara dengan pembawa acara CNN, Anderson Cooper tentang perjuangannya melawan kecanduan. "Orang-orang berkata, 'Bagaimana Anda bisa sadar, apa cara terbaiknya,' Ya, 120 hari di penjara di Los Angeles. Itu akan membuatmu sadar."

Selebritas Beri Penghormatan Terakhir

Sejumlah bintang Hollywood memberikan penghormatan kepada Jordan. Misalnya, Sean Hayes, lawan mainnya di Will and Grace. "Ia salah satu orang paling lucu yang pernah bekerja dengan saya," kata Hayes. "Semua orang yang pernah bertemu dengannya, mencintainya," katanya menambahkan.

"Tidak akan pernah ada orang seperti dia. Bakat unik dengan hati yang besar dan penuh perhatian. Kamu akan dirindukan, temanku," kata aktor Star Trek, George Takei di Twitter. "Leslie, kami sedih karena kehilanganmu dan akan merindukan kegembiraan dan semangatmu yang tak ada bandingannya."

Dan RuPaul's Drag Race, acara yang dibintangi Jordan sebagai juri tamu menulis di Twitter: "Beristirahatlah dengan tenang, Leslie Jordan. Terima kasih atas tawa yang tak terhitung jumlahnya dan untuk berbagi semangat Anda dengan kami semua."

JENIATI ARTAULI TAMPUBOLON

