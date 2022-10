Tiket Pulang ke Indonesia Akhirnya Diganti, Ari Lasso Trauma dan Siap Temui Batik Air

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Ari Lasso cukup lega karena Batik Air telah mengganti tiket pesawatnya untuk pulang ke Indonesia pagi ini. Ari Lasso bersama dua rekannya terpaksa harus bermalam di Bandara Changi, Singapura setelah ditinggal pesawat karena Batik Air seenaknya mengubah jadwal penerbangannya tanpa pemberitahuan ulang.

"Halo teman-teman Batik Air terima kasih untuk reaksinya, saya melewati beberapa teman di 'institusi' negara ini. Terima kasih sudah diganti tiketnya. Ini pesawatnya jam 9. Hotelnya belum (diganti) .Sekarang masih jam 7 dan saya sudah di sekitar gate, trauma akan kejadian kemarin," kata Ari Lasso dalam video di Instagram pribadinya pada Kamis, 20 Oktober 2022.

Ari Lasso sekali lagi mengucapkan terima kasih, namun ia tetap berniat untuk menemui pihak Batik Air di Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini. "Tapi kayaknya ada beberapa hal yang mesti kita bicarakan dan luruskan agar semua ini terjadi untuk perbaikan dan kebaikan Batik Air sendiri, agar hal-hal begini tidak terulang dan semua masyarakat yang menjadi pelanggan Anda terpuaskan," kata Ari Lasso. "Sampai ketemu di Jakarta."

Sempat Ditolak Masuk Gate

Masalah kembali muncul, Ari Lasso tidak diperbolehkan masuk ke dalam gate penerbangan sesuai yang tertera dalam tiket pesawatnya. Petugas bandara mengatakan alasannya karena Ari Lasso terlalu cepat.

"Halo teman-teman Batik, saya sudah di depan gate nih A17, sesuai dengan yang di display. Tapi saya ditolak masuk karena dibilang terlalu cepat," kata Ari Lasso. Petugas mengungkapkan kalau gate dapat berubah sewaktu-waktu. "Kita jadi bingung, datang tepat salah, tetap aja salah, bagaimana dong ini, nanti telat lagi kita," kata Ari Lasso.

Ari Lassi di penampilan perdana setelah istirahat untuk penyembuhan kankernya selama 10 bulan. Foto: IG Ari Lasso.

Selain Ari Lasso, sejumlah penumpang lain di nomor penerbangan yang sama juga kebingungan harus menunggu di mana. Mantan vokalis Dewa 19 ini sempat berbincang dengan mereka dan mengulang kembali apa yang dikatakan oleh petugas yang tidak memperbolehkannya masuk gate.

Bukan untuk Mengambil Keuntungan atau Mencari Sensasi

Setelah menunggu, Ari Lasso akhirnya mendapat kejelasan dan bisa masuk ke dalam pesawat tujuan Jakarta. Luapan kegusaran dan kritikannya di media sosial ini mendapat banyak perhatian dari banyak pihak. Ari Lasso menegaskan kalau dirinya sama sekali tidak memanfaatkan kejadian ini untuk mengambil keuntungan atau mencari sensasi.

"Saya sekarang berjalan menuju pesawat, terima kasih untuk perhatiannya. Saya bukan tipe orang yang suka mengambil kesempatan atau memanfaatkan hal-hal begini untuk mencari uang, jadi tanggung jawab seperlunya saja sudah cukup buat saya. Saya bukan tipe orang yang mencari sensasi, saya diganti tiket tapi hotel belum (diganti), it's fine for me. Saya sudah masuk gate terima kasih teman-teman Batik dan teman-teman institusi yang telah membantu," katanya.

Dua jam lalu, Ari Lasso mengunggah foto terbarunya ketika sudah duduk di pesawat sambil memejamkan mata. "Ngantuk Bosss. SEMOGA BAGASIKU BERES dan Aman.... pliss ya @batikair ini aku mohooooonnnnnnn banget... koperku... kasihanilah hamba ini," tulisnya pada keterangan foto.

Ari Lasso mengaku sangat dirugikan dengan kejadian ini. Musababnya, hari ini, Kamis, 20 Oktober 2022, ia memiliki jadwal manggung di Surabaya. "Halo teman-teman di Batik Air, di Lion Group. Saya ketinggalan, saya ditinggal pesawat Anda di Singapura, saya beli bisnis, pulang-pergi. Ini pesawat saya mestinya 17.35, 7150 tapi kemudian mendapat Whatsapp di pagi hari bahwa pesawat saya diubah menjadi jam 19.35. Ketika saya di depan gate, saya masuk gate, diubah gatenya, saya masuk kemudian, 'This is not your flight', tapi ketika saya pindah gate satunya, 'Your flight is already fly'," kata Ari Lasso.

