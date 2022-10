Duet Bareng Dewa 19, Kaka Slank Minta Ahmad Dhani Tanda Tangan di Piringan Hitam

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Akhadi Wira Satriaji atau Kaka Slank rupanya mengidolakan Ahmad Dhani sampai meminta tanda tangannya di piringan hitam. Momen tersebut terjadi ketika Slank dan Dewa 19 selesai berkolaborasi di panggung acara ulang tahun GTV yang ke-20 pada Sabtu, 8 Oktober 2022 lalu.

Kaka Slank membawa piringan hitam album Terbaik Terbaik milik Dewa 19 yang dirilis pada 1995. "Ntar tanda tanganin (piringan hitam album) Terbaik Terbaik ya, aku bawa," kata Kaka dalam video yang diunggah di kanal YouTube Ahmad Dhani dalam Berita pada Minggu, 9 Oktober 2022.

Kaka kemudian mengatakan kalau piringan hitam album Dewa 19 itu ia beli sendiri dari label musik Aquarius Musikindo. Selain ke Ahmad Dhani, Kaka juga meminta tanda tangan para personel Dewa 19 lainnya, termasuk sang gitaris Andra Ramadhan dan Ari Lasso.

"Yang pasti Dewa mengajarkan kita musik-musik yang keren, berkualitas, dan langgeng," kata Kaka.

Tidak hanya Kaka yang mengidolakan Dewa 19, tetapi Ahmad Dhani juga mengidolakan Slank. "Pertama kali suka musik rock Indonesia ya Slank. Karena tahun itu lagu Suit... Suit... He... He... tahun 90, album pertama ya itu memang revolusioner," kata Ahmad Dhani.

Ahmad Dhani mengunggah foto saat menandatangani piringan hitam tersebut dan mention akun Instagram Kaka. "Bersama Penyanyi Legenda Hidup @fishgod," tulis Ahmad Dhani di Instagram.

Hal serupa juga dilakukan oleh Ari Lasso yang berduet dengan Kaka di atas panggung. Menurutnya, kolaborasi Slank dan Dewa 19 ini adalah momen langka. "Momen yang mungkin sulit terulang lagi. DEWAxSLANK.. all in the name of love. Salah satu 'urban legend' hidup gue @fishgod Kaka," tulis Ari Lasso.

Ahmad Dhani dan Andra Ramadhan menandatangani piringan hitam album Terbaik Terbaik dari Dewa 19 yang dibawa Rian D'Masiv. Foto: Instagram/@ahmaddhaniofficial.

Sehari setelahnya, Ahmad Dhani kembali dimintai tanda tangan oleh sesama musisi lainnya yaitu Rian D'Masiv. Ketika itu Ahmad Dhani dan Rian menjadi penampil di Synchronize Festival 2022. Vokalis grup band D'Masiv itu juga membawa piringan hitam album Terbaik Terbaik untuk ditandatangani oleh Ahmad Dhani dan Andra.

"Dateng ke @synchronizefest tujuan utama salah satunya adalah nonton AHMAD BAND.. band 90an emang beda.. aura di panggung, sound yang keluar keren!! the best mas @ahmaddhaniofficial @thomasramadhan @yoyoprasetyo29 @andra_photo @stephansantoso," tulis Rian di Instagram pada Senin, 10 Oktober 2022.

Ahmad Dhani membaca tulisan tersebut dan mengucapkan terima kasih, "Thank You Rian," di kolom komentar. "Sama-sama mas. Sukses konser di stadion JIS nya," balas Rian.

Dewa 19 akan menggelar konser bertajuk Pesta Rakyat 30 Tahun Berkarya Dewa 19 pada Rabu, 12 November 2022 di Jakarta International Stadium (JIS). Konser akan dimeriahkan oleh 4 vokalis dan 4 drummer, Ari Lasso, Once Mekel, Ello, Virzha dan Tyo Nugros.

