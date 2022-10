Terdampar di Singapura dan Dirugikan Batik Air Bukan Kesalahannya, Ari Lasso Berniat Bawa ke Masalah Hukum

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Ari Lasso mengungkapkan kegusaran dan kritikannya kepada Batik Air. Maskapai penerbangan itu dengan seenaknya mengubah jadwal penerbangannya dari Singapura ke Surabaya tapi tiba-tiba berubah kembali tanpa pemberitahuan ulang yang membuatnya merugi besar. Kegusaran itu ia ungkapkan dalam video yang diunggah di halaman Instagram pribadinya, Rabu malam, 19 Oktober 2022.

"Halo teman-teman di Batik Air, di Lion Group. Saya ketinggalan, saya ditinggal pesawat Anda di Singapura, saya beli bisnis, pulang-pergi. Ini pesawat saya mestinya 17.35, 7150 tapi kemudian mendapat Whatsapp di pagi hari bahwa pesawat saya diubah menjadi jam 19.35. Ketika saya di depan gate, saya masuk gate, diubah gatenya, saya masuk kemudian, 'This is not your flight', tapi ketika saya pindah gate satunya, 'Your flight is already fly'," kata Ari Lasso sambil tersenyum kecut.

Jadwal Manggung di Surabaya Besok

Perubahan ini membuat Ari Lasso merasa dirugikan. Musababnya, pada Kamis, 20 Oktober 2022, ia memiliki jadwal manggung di Surabaya. Ia pun harus membeli lagi tiga tiket dan membayar satu malam biaya menginap di hotel. "Saya orang yang tidak pernah telat pesawat seumur hidup, tolong teman-teman bantu tag Batik Air," kata dia.

Mantan vokalis Dewa 19 ini mengingatkan, selama ini kerja samanya dengan Batik Air sangat bagus. Ia pernah menghibur karyawan di Lion Group di kantor mereka di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. "Mohon bantuannya, saya hanya rakyat kecil saja, yang jelas saya rugi besar," ujarnya. "Ini sebuah kritikan yang fair untuk Batik Air karena ini terjadi pada saya."

Kerugian itu membuat Ari Lasso langsung berkomentar di akun Instagram Batik Air. Tapi oleh Batik Air, kolom komentar ditutup sehingga ia tidak bisa menyampaikan keluhannya. "Gasss yukk! HALO teman-teman di @batikair saya orang biasa saja yang mengalami hal yang SANGAT TIDAK enak. Yaaahhh komen di akun @batikairnya ditutup wah...wah...wah..," tulisnya.

Ada Obat di Koper yang Harus Dikonsumsinya

Yang makin membuatnya gusar, ada beberapa obat penting di koper yang harus dia konsumsi selama masa pemulihan setelah sembuh dari kanker limfoma yang pernah dideritanya. "Kita terdampar dan kalau ada niat baik tolong hubungi manajer saya. Perlukah langkah hukum?" tulisnya.

Unggahan Ari Lasso langsung mendapatkan dukungan dari para sahabatnya. Mereka ramai-ramai men-tag akun Batik Air untuk meminta pertanggungjawaban lantaran telah merugikan Ari Lasso. "OMG. Gimana nih @batikair," tulis Andra, gitaris Dewa 19. "Yuk yuk @batikair lebih baik lagi yuk," tulis Armand Maulana. "

