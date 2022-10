Selain Drama, Kim Seon Ho akan Tampil di Film Baru Karya Sutradara The Witch

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Kim Seon Ho membawa banyak kejutan untuk penggemarnya hari ini, Rabu, 19 Oktober 2022. Selain dilaporkan akan membintangi drama sejarah romantis terbaru dan menghadiri acara penghargaan, Kim Seon Ho juga disebut bakal kembali tampil di film karya sutradara The Witch, Park Hoon Jung.

"Kim Seon Ho akan muncul di film Tyrant (Sutradara Park Hoon Jung)," kata seorang pejabat hiburan kepada Sports Chosun pada Rabu, 19 Oktober 2022.

Tyrant adalah proyek baru yang disutradarai oleh Park Hoon Jung, yang telah diterima dengan baik oleh para kritikus untuk The Witch miliknya. Sutradara Park Hoon Jung dinilai telah menciptakan aksi keren dan noir untuk penonton yang telah mengunjungi bioskop dengan The Witch, Witch 2, Paradise Night dan New World.

Sebelumnya, Kim Seon Ho juga telah bekerja dengan sutradara Park Hoon Jung dalam film Sad Tropical yang diperkirakan tayang tahun depan di bioskop. Kim Seon Ho sempat vakum setelah membintangi drama Hometown Cha-Cha-Cha tahun lalu karena tuduhan palsu. Namun, sutradara Park Hoon Jung menunggu dengan sabar untuk melanjutkan kerja samanya dengan Kim Seon Ho dalam film Sad Tropical. Setelah Sad Tropical, Kim Seon Ho langsung bekerja sama dengan sutradara Park Hoon Jung lagi di proyek ini.

Kim Seon Ho juga sedang mempertimbangkan untuk menerima tawaran bermain di drama sejarah romantis dari JTBC, Haesi's Shinru atau Shinru of Hash atau The New Tower of Hash (judul sementara), sebagai putra mahkota. Meski belum diputuskan, tampaknya syuting The New Tower of Hash akan dilaksanakan setelah April tahun depan, ketika syuting Tyrant berakhir.

Setelah dua kabar comeback untuk film dan drama, Kim Seon Ho diumumkan akan menghadiri Asia Artist Awards (AAA) 2022 di Nagoya, Jepang pada 13 Desember 2022. Selain Kim Seon Ho, sejumlah aktor Korea ternama lainnya juga turut hadir, antara lain, Seo In Guk, Hwang Min Hyun, Lee Jae Wook, dan Kang Daniel.

Akhir September lalu, SALT Entertainment mengumumkan Kim Seon Ho akan menggelar fan meeting perdana tahun ini. Kim Seon Ho akan bertemu penggemar secara langsung melalui fan meeting pada 10 Desember 2022. "Saya ingin menatap mata masing-masing dan mengucapkan terima kasih," kata Kim Seon Ho secara langsung kepada para penggemar melalui fancafe.

