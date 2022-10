Robbie Coltrane Meninggal, Keluarga Besar Harry Potter Berduka

TEMPO.CO, Jakarta - Robbie Coltrane, pemeran Rubeus Hagrid dalam Harry Potter, meninggal dalam usia 72 tahun. Kabar duka ini telah dikonfirmasi oleh agensinya, WME pada Jumat, 14 Oktober 2022 waktu setempat.

Robbie Coltrane tampil di setiap film Harry Potter, dari Sorcer's Stone (2001) hingga Death Hallows Part 2 (2011). Dia sangat disukai oleh para penggemar karena dianggap berhasil membawa karakter dari seri buku karya J.K. Rowling itu menjadi hidup. Dia termasuk salah satu karakter pertama yang muncul di layar dan membacakan kalimat terkenal, "Yer a wizard, Harry," kepada Daniel Redcliffe saat memulai perjalanannya ke dunia sihir.

Robbie Coltrane memerankan Hagrid, digambarkan sebagai sosok yang menjulang tinggi tetapi berhati lembut. Hagrid menyukai binatang buas dan merawat beberapa makhluk paling ganas dan ikonik di dunia Harry Potter.

Berikut penghormatan yang diberikan oleh keluarga Harry Potter untuk mendiang Robbie Coltrane:

Daniel Radcliffe

Pemeran Harry Potter, Daniel Radcliffe memberikan penghormatan terakhir atas waktu yang dihabiskannya bersama Robbie Coltrane selama proses syuting berlangsung untuk 8 film Harry Potter. "Saya sangat menyukai kenangan tentang dia yang menjaga kami di Prisoner of Azkaban," kata Daniel Radcliffe. "Ketika kami semua bersembunyi dari hujan deras selama berjam-jam di gubuk Hagrid dan dia bercerita dan bercanda untuk menjaga semangat."

Robbie Coltrane dan Daniel Radcliffe dalam film Harry Potter. Foto: Instagram/@robbiecoltraneactor.

Daniel Radcliffe menyebut mendiang Robbie Coltrane sebagai salah satu orang paling lucu yang pernah ia temui dan selalu membuat para pemain lain tertawa di lokasi syuting. "Saya sangat beruntung bisa bertemu dan bekerja dengannya dan sangat sedih karena dia telah tiada. Dia adalah aktor yang luar biasa dan pria yang paling menyenangkan," kata Daniel Radcliffe.

Emma Watson

Pemeran Hermione Granger, Emma Watson juga menulis kesannya terhadap Robbie Coltrane di Instagram Story. "Robbie seperti paman paling menyenangkan yang pernah saya miliki, tetapi yang terpenting, dia sangat peduli dan berbelas kasih terhadap saya sebagai seorang anak dan seorang dewasa. Bakatnya sangat besar sehingga masuk akal jika dia bermain sebagai raksasa, dia bisa mengisi ruang apapun dengan kecemerlangannya," tulis Emma.

Robbie Coltrane dan Emma Watson. Foto: Instagram Emma Watson.



Emma sangat mengagumi Robbie Coltrane dan akan terus mengingatnya. "Robbie, jika saya bisa bersikap baik seperti Anda kepada saya di lokasi syuting, saya berjanji akan melakukannya atas nama dan ingatan Anda," tulisnya. "Aku akan sangat merindukamu, nama panggilanmu, kehangatanmu, tawamu, dan pelukanmu. Anda membuat kami menjadi keluarga. Ketahuilah bahwa Anda begitu berarti bagi kami."

Bonnie Wright

Pemeran Ginny Weasley dalam film-film Harry Potter, Bonnie Wright merasa hancur ketika mendengar kabar Robbie Coltrane meninggal. Ia mengatakan kalau Hagrid adalah karakter favoritnya. "Robbie menggambarkan kehangatan Hagrid, rasa rumah dan cinta tanpa syarat untuk murid-muridnya dan makhluk ajaib dengan sangat cemerlang. Terima kasih atas tawanya. Merindukanmu Robbie, kirim cinta untuk keluargamu," tulisnya di Twitter.

J.K. Rowling

Penulis Harry Potter, J.K. Rowling juga memberikan penghormatan kepada Robbie Coltrane di Twitter. "Saya tidak akan pernah mengenal siapa pun dari jarak jauh seperti Robbie Coltrane lagi. Dia adalah talenta yang luar biasa, lengkap, dan saya sangat beruntung mengenalnya, bekerja dengannya dan menertawakan saya bersamanya. Saya mengirimkan cinta dan belasungkawa terdalam saya kepada keluarganya, di atas semua anak-anaknya," tulis J.K. Rowling.

Penampilan terakhir Robbie Coltrane bersama keluarga Harry Potter adalah saat menghadiri acara spesial ulang tahun ke-20 Return to Hogwarts yang rilis di HBO Max pada Januari 2022. "Warisan film adalah bahwa generasi anak-anak saya akan menunjukkanya kepada anak-anak mereka. Jadi Anda bisa menontonnya dalam waktu 50 tahun, mudah. Aku tidak akan berada di sini, sayangnya, tapi Hagrid akan, ya," katanya waktu itu.

Robbie Coltrane juga dikenal sebagai komedian dan penulis. Selain Harry Potter, aktor asal Skotlandia ini juga muncul dalam dua film James Bond, GoldenEye (1999) dan The World Is Not Enough sebagai mafia Rusia Valentin Dmitrovich Zukovsky. Robbie Coltrane juga pernah membintangi Tutti Frutti dan mendapatkan nominasi Aktor Terbaik pertamanya dari British Academy Television Awards. Ia membintangi drama kriminal Cracker (1993-1995)sebagai psikolog kriminal dan memenangkan tiga kategori British Academy Television Awards.

