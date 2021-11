Harry Potter 20 Tahun, Kisah Awal J.K Rowling Menulis Cerita Anak Sihir ini

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu film fantasi sepanjang waktu terbaik dalam tiga dekade terakhir, Harry Potter mencapai umurnya yang ke-20 pada di 2021 ini. Novel buatan J.K Rowling ini berhasil menarik perhatian semua kalangan karena keunikan jalan ceritanya. Mengutip Npr.org, Harry Potter and the Sorcerer's Stone tayang perdana pada 16 November 2001, empat tahun setelah buku pertama seri itu beredar.

J.K Rowling atau Joanne Rowling pertama kali memiliki ide untuk menulis Harry Potter saat perjalanannya dari Manchester ke London King's Cross menggunakan kereta api tertunda pada 1990. Melansir dari Bloomsbury.com, lima tahun berikutnya, ia mulai merencanakan tujuh buku seri. Dia menulis karyanya dengan tulisan tangan dan mengumpulkan segunung catatan, banyak di antaranya berada di secarik kertas.

Rowling tiba di Edinburgh pada 1993 dengan tiga bab Harry Potter and the Socrerer's Stone. Pada waktu itu, ia dengan anaknya yang masih bayi bernama Jessica, namun ia terus menulis di setiap waktu luangnya. Setelah menyelesaikan manuskripnya, ia mengirim tiga bab pertama ke sejumlah agen sastra, salah satunya membalas pesan Joanne meminta untuk melihat sisanya. Ia mengatakan bahwa itu adalah 'surat terbaik yang pernah saya terima dalam hidup saya'.

Setelah menyelesaikan buku pertama serta melakukan pelatihannya sebagai guru, Harry Potter diterima untuk diterbitkan oleh Bloomsbury. Harry Potter and Socrerer's Stone menjadi buku terlaris yang diterbitkan pada tahun 1997. Ketika buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa lain, Harry Potter mulai menyebar ke seluruh dunia dan J.K Rowling pun menerima ribuan surat dari penggemar.

Buku seri Harry Potter telah memecahkan banyak rekor. Pada tahun 2007 Harry Potter and the Deathly Hallows menjadi buku dengan penjualan tercepat dengan terjual 2,65 juta dalam 24 jam pertama di Inggris. Seri Harry Potter sekarang diterbitkan dalam 80 bahasa, dan telah terjual lebih dari 500 juta eksemplardi seluruh dunia.

Selain itu, J.K Rowling juga telah menulis tiga jilid pendamping untuk menggalang dana dengan judul Quidditch Through the Ages dan Fantastic Beasts and Where to Find Them (dalam bantuan Comic Relief dan Lumos); dan The Tales of Beedle the Bard (membantu Lumos).

Pada tahun 2015 JK Pidato pembukaan Harvard tahun 2008 Rowling diterbitkan dengan judul 'Very Good Lives: The Fringe Benefits of Failure and the Importance of Imagination' (dalam bantuan Lumos dan bantuan keuangan universitas di Harvard).

J.K Rowling telah menerima banyak penghargaan dan kehormatan, termasuk OBE untuk layanan sastra anak-anak, Légion d'Honneur Prancis, dan Penghargaan Hans Christian Andersen.

VALMAI ALZENA KARLA

