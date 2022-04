Dikabarkan Segera Menikah, Gong Hyo Jin Akui Pacaran dengan Kevin Oh

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Gong Hyo Jin dikabarkan akan segera menikah setelah mendapat buket bunga yang dilempar pasangan Hyun Bin dan Son Ye Jin saat menggelar pernikahan pada Kamis, 31 Maret 2022. Sports Chosun melaporkan bahwa Gong Hyo Jin akan menikah dengan Kevin Oh tahun ini.

Kevin Oh merupakan penyanyi Korea Selatan - Amerika Serikat yang usianya 10 tahun lebih muda dari Gong Hyo Jin. Agensi Gong Hyo Jin, langsung menanggapi kabar tersebut. Agensi membenarkan bahwa Gong Hyo Jin berpacaran dengan Kevin Oh. “Memang benar dia menjalin hubungan dengan Kevin Oh," kata SOOP Management dikutip dari Soompi pada Jumat, 1 April 2022.

Namun mengenai kabar pernikahan, agensi membantah. Menurut agensi, Gong Hyo Jin dan Kevin Oh belum memiliki rencana untuk menikah dalam waktu dekat. "Masih sulit untuk mengatakannya. Kami akan membagikan pengumuman lain jika ada kabar baik di masa mendatang," kata agensi.

Menurut SpoTV News, Gong Hyo Jin dan Kevin Oh sudah berpacaran selama dua tahun. Pada 29 Agustus 2021, Kevin Oh berulang tahun yang ke-31. Keduanya diketahui menghabiskan waktu bersama di vila milik Gong Hyo Jin. Mereka pernah mengunggah foto di Instagram masing-masing berselang tiga hingga empat hari. Jika diperhatikan lebih seksama, foto tersebut diambil di tempat yang sama.

Gong Hyo Jin diam-diam menunjukkan dukungannya secara terbuka dengan mempromosikan lagu Kevin Oh melalui media sosial tahun lalu. Kevin Oh juga pernah mengundang Hyojin Gong serta kenalannya di setiap konsernya.

Kevin Oh adalah penyanyi yang memenangkan musim ketujuh dari Superstar K pada 2015 dan juga berkompetisi di Super Band. Pria lulusan dari departemen ekonomi Universitas Dartmouth ini disebut sebagai penyanyi dan penulis lagu yang jenius.

Gong Hyo Jin dikenal sebagai aktris Korea Selatan yang membintangi sejumlah drama ternama seperti, Pasta, The Greatest Love, Master's Sun, It's Okay, That's Love, The Producers, Don't Dare to Dream (Jealousy Incarnate), When the Camellia Blooms, dan banyak lagi.

Gong Hyo Jin baru-baru ini mengkonfirmasi akan membintangi drama komedi romantis berjudul Ask the Stars bersama Lee Min Ho. Drama ini mengisahkan tentang seorang astronot (Gong Hyo Jin) yang bertemu dengan turis (Lee Min Ho) dan jatuh cinta di stasiun luar angkasa. Drama ini disutradarai oleh Park Shin Woo (It's Okay to Not Be Okay dan Lovestruck in the City) serta naskahnya ditulis oleh Seo Sook Hyang (Don't Dare to Dream atau Jealousy Incarnate dan Pasta).

