5 Fakta World Premiere Teluh Darah di BIFF 2022

Teluh Darah adalah satu-satunya serial dari Asia Tenggara dalam kategori On Screen di ajang BIFF 2022. On Screen merupakan salah satu program dalam BIFF 2022 yang menayangkan deretan serial terpilih dari berbagai negara, mulai dari Eropa hingga Korea Selatan, termasuk salah satunya Connect, serial terbaru yang akan segera tayang di Disney+ Hotstar di bulan Desember mendatang.

TEMPO.CO , Jakarta - World Premiere serial Teluh Darah diselenggarakan di segmen On Screen dalam ajang Busan International Film Festival 2022 (BIFF 2022) di KOFIC Theater pada Jumat, 7 Oktober 2022. Acara ini dihadiri oleh sutradara dan kedua pemeran utama serial Teluh Darah, yaitu Kimo Stamboel, Mikha Tambayong, dan Deva Mahenra. Teluh Darah menjadi satu-satunya serial dari Asia Tenggara yang terpilih dalam kategori On Screen tahun ini bersama beberapa serial lainnya dari Eropa dan Korea Selatan.

Pesohor Hadiri Premiere The Lord of the Rings: The Rings of Power di Singapura

Pesohor Hadiri Premiere The Lord of the Rings: The Rings of Power di Singapura

Iqbaal Ramadhan, Arief Muhammad, hingga Jerome Polin meriahkan acara gala premier The Lord of the Rings: The Rings of Power di Singapura.

Baca Selengkapnya