Kim Kardashian Ungkap Kasus Kevin Keith yang Dihukum karena Kasus Pembunuhan

TEMPO.CO, Jakarta - Spotify mengumumkan peluncuran podcast Spotify Original terbaru, Kim Kardashian’s The System: The Case of Kevin Keith. Dinarasikan oleh Kim Kardashian bersama produser veteran kasus-kasus kejahatan, Lori Rothschild Ansaldi, The System menyelami kisah Kevin Keith, seorang pria yang dihukum karena pembunuhan atas tiga orang, berusaha selama hampir tiga dekade bersama keluarganya untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Dalam delapan episode, Kardashian dan Rothschild Ansaldi akan bekerja sama dengan para penyelidik, ahli, dan banyak lagi untuk membahas kasus Keith yang rumit ini, mengungkap celah-celah kelemahan dalam cerita, dan menyoroti bagaimana sistem hukum tidak berfungsi. Dua episode pertama The System sudah tersedia untuk didengarkan, eksklusif hanya di Spotify.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang The System, Anda dapat kunjungi Resource Hub yang akan diperbarui setiap minggu selama serial ini berjalan. Di sini, Anda akan menemukan transkrip episode serta alat bantu visual, seperti salinan dokumen pengadilan dan bukti yang digunakan dalam persidangan asli, yang dirujuk di sepanjang podcast.

The System bermitra dengan dua organisasi untuk mendorong reformasi peradilan pidana ke dalam perbincangan di podcast ini. Color Of Change, organisasi keadilan rasial online terbesar di Amerika, akan memberikan lebih banyak lagi informasi tentang penghakiman yang salah dan hal-hal lain mengenai sistem peradilan pidana. Selain itu, Spotify turut mendukung kegiatan Calling All Crows, sebuah organisasi yang menghubungkan dan memobilisasi penggemar musik untuk bergabung dengan gerakan untuk keadilan dan kesetaraan dengan membangun kesadaran, bertindak, dan bekerja secara kolektif untuk membawa perubahan sosial. Calling All Crows terus berinvestasi dalam kampanye Unlocked Voices mereka, memperkuat platform dan kisah-kisah mereka yang terkena dampak penahanan massal.

Kim Kardashian’s The System: The Case of Kevin Keith tayang di Spotify secara eksklusif. Episode baru hadir setiap Senin. Berikut ini merupakan deskripsi acara serta sinopsis dari kedua episode pertama Kim Kardashian’s The System: The Case of Kevin Keith:

Pada Februari 1994, Kevin Keith ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan tiga kali di Bucyrus, Ohio. Tidak ada bukti fisik yang secara eksklusif yang membuktikan bahwa ia melakukan kejahatan tersebut, tetapi dia telah menghabiskan 28 tahun hidupnya di balik jeruji besi, bersama banyak orang yang divonis mati. Saudara laki-laki Kevin, Charles, selalu yakin bahwa dia tidak bersalah, dan sampai hari ini, bekerja tanpa henti untuk membersihkan nama Kevin.

Kim Kardashian akan membawa usaha mereformasi penjara ke tingkat berikutnya dan terus mengungkap celah-celah kelemahan dalam sistem peradilan pidana. Dalam delapan episode, Kim dan tim akan mendalami kasus ini, mengajukan pertanyaan penting, dan mencoba mencari kejelasan atas sistem hukum yang seringkali sengaja dibuat membingungkan. Meskipun dikatakan, 'tidak bersalah sampai terbukti bersalah', apakah Kevin Keith benar-benar diberikan kesempatan yang adil? Pendengar dapat menarik kesimpulan sendiri dalam kisah yang berliku-liku, memilukan, dan terkadang, sulit dipercaya. Inilah The System: The Case of Kevin Keith.

Episode 1: Life & Death

Pada 1994, terjadi sebuah pembunuhan brutal di Ohio yang mengakibatkan Kevin Keith dipenjara seumur hidup. Dia, keluarga, dan tim hukumnya telah berjuang selama bertahun-tahun agar kasus ini dievaluasi kembali. Sekarang, Kim Kardashian melihat dengan lebih teliti ke dalam kasus ini. Ia berharap dapat memberikan kejelasan atas semua hal yang terjadi di balik layar dalam sebuah kasus kriminal: yang baik maupun yang buruk. Apakah proses peradilan dapat dipercaya seperti yang kalian pikirkan?...mungkin ada celah-celah di dalamnya. Cari tahu selengkapnya di The System: The Case of Kevin Keith.

Episode 2: The Night Of

Alibi merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam sebuah pengadilan kriminal. Jadi, di mana keberadaan Kevin pada malam 13 Februari 1994? Kim, Lori, dan tim memeriksa catatan polisi dan keterangan saksi untuk mengumpulkan alibi Kevin. Mereka juga mendengar pernyataan pertama yang diberikan korban.

