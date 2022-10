6 Fakta The Human Torch Johnny Storm, Superhero Pertama Marvel dengan Kekuatan Api

TEMPO.CO, Jakarta - Marvel, franchise superhero yang tak pernah sepi peminat. Memasuki phase 4, Marvel Studio menghadirkan sederet superhero keren untuk film dan seriesnya. Salah satu superhero yang berperan penting dalam kesuksesan MCU (Marvel Cinematic Universe) yakni The Human Torch. Human Torch sendiri pernah ada dalam dua versi yakni versi Jim Hammond dan Johnny Storm.

Fakta The Human Torch

Baru-baru ini, fans setia Marvel dikejutkan oleh pernyataan Chris Evans yang mengakui dirinya lebih tertarik kembali memerankan karakter Johnny Storm alias Human Torch dibanding Captain America. Komentar itu diungkap Chris Evans dalam wawancara dengan MTV News. Nah, penasaran siapa sebenarnya Human Torch? Berikut ini beberapa fakta menarik seputar Human Torch yang diperankan Johnny Storm.

1. Superhero Pertama Marvel

Bukan Iron Man, Human Torch termasuk dalam jajaran superhero pertama Marvel. Dalam Marvel Comics edisi pertama karya Stan Lee, diperkenalkan tiga superhero pertamanya. Mereka adalah Human Torch, Angel, dan Namor the Sub-Mariner. Edisi pertama Marvel Comics ini memiliki total tujuh cerita, tiga di antaranya membahas Human Torch. Johnny Storm memerankan karakter Human Torch versi kedua, setelah sebelumnya diperankan oleh Jim Hammond untuk pertama kalinya.

2. Memiliki Kekuatan Super Elemen Api

Human Torch, salah satu superhero yang memiliki kendali luar biasa atas kekuatannya. Kekuatan terbesarnya yakni membuat ledakan supernova yang bisa melepaskan energi api lebih besar daripada bom nuklir. Dalam beberapa adegan, ia juga menyerang musuh dengan pancaran api.

Kelemahan superhero satu ini ialah saat kekurangan oksigen, ia tidak bisa menyalakan tubuhnya. Human Torch akan memasuki mode stasis hingga oksigen dirasa cukup. Perbedaan api Human Torch versi Johnny Storm dan Jim Hammond adalah api versi Jim Hammond mengandung unsur radioaktif.

3. Memiliki Kemampuan Terbang

Di Ultimates Universe, Johnny Storm bisa terbang dengan kekuatan api yang dimilikinya. Tubuhnya berubah menjadi lebih ringan saat di udara. Di versi sebelumnya, karakter ini bisa terbang karena terbakar. Namun, versi Torch yang sekarang, ketika pada suhu ekstrem ia akan mengubah seluruh tubuhnya menjadi plasma super panas dan tidak lagi menjadi padat.

4. Karakter Android Buatan Profesor Phineas

The Human Torch adalah karakter android yang diciptakan Profesor Phineas sekitar tahun 1930-an. Human Torch versi Johnny Storm pertama kali menjadi manusia setelah diubah oleh sinar kosmik. Ia sebenarnya nyala api yang diubah menjadi manusia hidup. Versi awal menunjukan hampir seluruh tubuhnya terdiri dari elemen api. Hingga akhirnya tubuh manusianya diubah hanya sebatas menghasilkan aura api di sekitarnya.

5. Anggota Fantastic Four

Sesuai namanya, Fantastic Four terdiri atas empat anggota yakni Mr. Fantastic, Invisible Woman, The Thing, dan juga Human Torch. Fantastic Four sendiri adalah geng superhero fiksi yang muncul dalam Marvel Comics. Fantastic Four telah diadaptasi ke film layar lebar Fantastic Four (2005) dan Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007) yang dibuat ulang dengan judul yang sama pada 2015 silam. Dalam perjalanannya, Fantastic Four kerap berganti-ganti anggota. Namun anggota utamanya adalah 4 karakter yang tadi telah disebutkan.

6. Pernah Jatuh cinta

Di tahun-tahun perkuliahannya, Johnny Storm pernah jatuh cinta sebanyak dua kali. Pertama kepada Frankie Raye, wanita yang memiliki pyrophobia (takut pada api). Ayah tirinya, Profesor Phineas, pernah memberi saran pengendalian kekuatan api. Saat proses pengendalian kekuatannya, perasaan Johnny dan Frankie tumbuh semakin kuat. Namun saat Galactus kembali ke bumi, Frankie mengkhianati Johnny dalam keadaan hancur.

Setelah itu, Johnny jatuh cinta kembali pada seorang wanita bernama Alicia Masters dan hubungan keduanya sampai pernikahan. Akan tetapi lagi-lagi kisah cintanya gagal. Sangat mengejutkan mengetahui fakta bahwa Alicia sebenarnya adalah seorang agen mata-mata Skrull Lyja the Lazerfist yang dikirimkan untuk menyusup dan menghancurkan Fantastic Four.

Itu tadi beberapa tak menarik seputar The Human Torch (Johnny Storm). Nantikan aksi Human Torchdi film Fantastic Four selanjutnya.

LALA DITA PANGESTU

baca juga: Chris Evans Ditawari Memerankan Wolverine, Captain America ini Memilih Jadi Superhero Lain, Siapa?

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.