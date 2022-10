53 Tahun Gwen Stefani, Vokalis No Doubt Awet Muda

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Gwen Stefani dalam dunia musik sudah tidak perlu diragukan lagi. Pemilik nama lengkap Gwen Renée Stefani adalah seorang penyanyi-penulis lagu, perancang busana, dan aktris asal Amerika Serikat. Namanya melambung setelah bergabung sebagai vokalis utama untuk band rock, No Doubt. Gwen Stefani juga sukses menjadi seorang solois dengan merilis beberapa judul single lagu.

Mengutip biography.com, Gwen Stefani lahir di Fullerton, California pada 3 Oktober 1969. Keahlian merancang busana diperoleh dari ibunya. Sejak kecil, Gwen Stefani telah diajari menjahit dan desain-desain pakaian oleh ibunya. Sementara kecintaannya dengan musik dipengaruhi oleh kakak laki-lakinya bernama Eric. Bersama Eric dan John Spence, Gwen Stefani memulai kariernya sebagai penyanyi dengan bergabung dalam grup band bernama No Doubt yang kelak membesarkan namanya.

Sebelumnya, Gwen Stefani bukanlah vokalis dari No Doubt tetapi Gwen Stefani menggantikan posisi John Spence yang bunuh diri pada 1987. Setelah bernyanyi dari satu panggung ke panggung yang lain, akhirnya band Gwen Stefani cs menandatangani kontrak dengan label Interscope Records.

Selain itu, No Doubt merilis album debut self-titled mereka pada 1992. Band ini mulai menemukan titik kepopulerannya setelah merilis album ketiga berjudul Tragic Kingdom yang berhasil menduduki puncak tangga lagu pada 1995, yang mencakup singel hit Just a Girl, Spiderwebs, dan Don't Speak.

Dilansir britannica.com, saat No Doubt hiatus, Stefani merilis album solo pertamanya, Love.Angel.Music.Baby (2004). Gwen Stefani lalu merilis album keduanya, The Sweet Escape, pada 2006. Lalu, album solo ketiga Stefani, This Is What the Truth Feels Like, muncul pada 2016. Gwen Stefani juga dipercaya sebagai pelatih di acara kompetisi menyanyi The Voice (2014–2015, 2017, 2019–2020). Pada 2021, Gwen Stefani menikah dengan penyanyi country bernama Blake Shelton.

