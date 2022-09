Pernah Goyang, Shandy Aulia dan Suami Bahagia Rayakan 11 Tahun Pernikahan

TEMPO.CO, Jakarta - Sempat mengalami keretan rumah tangga, Shandy Aulia dan suaminya, David Herbowo merayakan 11 tahun pernikahan. Momen ini dibagikan oleh Shandy Aulia di laman Instagramnya pada Kamis, 29 September 2022. Shandy dan suami terlihat bahagia merayakan pernikahan mereka.

“Tidak ada yang sempurna. Hidup ini berantakan. Pernikahan itu kompleks. Pernikahan tidak membuat kita bahagia. Tapi kami membuat pernikahan kami bahagia," tulis ibu dari balita bernama Claire Herbowo ini, memulai keterangan foto unggahannya itu.

Shandy mengunggah foto-foto mesranya dengan David. Terlihat mereka seperti pasangan pengantin baru yang benar-benar bahagia. Kebahagiaan bisa melewati krisis pernikahan dan kembali bersama.

Tips Shandy Aulia Jaga Pernikahan

Bintang film Eiffel I'm in Love ini memberikan tips agar bisa melewati krisis seperti dirinya. Pasangan suami istri yang menikah harus memiliki sifat pemaaf dan menghargai keputusan serta kekurangan pasangannya.

"Buka matamu lebar-lebar sebelum menikah, setengah tertutup setelahnya. Pernikahan adalah komitmen bersama untuk mencintai tanpa syarat atau tanggal kedaluwarsa. Pernikahan yang bahagia adalah penyatuan dua pemaaf yang baik," tulis Shandy.

Menurut Shandy, banyak pasangan yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk merancang upacara dan resepsi pernikahan itu daripada usia panjang perkawinan itu. Banyak orang, tulis Shandy, hanya terpusat pada pemikiran menikah dengan pasangan yang dinilai bisa hidup dengannya. "Nikahi orang yang kamu pikir tidak bisa hidup tanpanya. Pada akhirnya, fokuslah pada apa yang membuat kamu hancur, atau fokus pada apa yang membuat kita tetap bersama."

Pada salah satu unggahan foto-foto perayaan pernikahannya, Shandy memperlihatkan Claire Herbowo, putri mereka yang tampak sama bahagianya memiliki orang tua leap dan sangat menyayanginya. "Habiskan waktu dengan keluarga kecilku setiap detik sangat berarti," tulisnya.

Unggahan Shandy Aulia dalam merayakan ulang tahun pernikahan itu memanfaatkan momen dia menghadiri pernikahan sahabatnya. Ia menjadi bridesmaid. Adapun Claire sebagai gadis pembawa bunga. Shandy terlihat cantik dengan seragam bridesmaid berwarna ungu. David mengenakan setelan jas krem dipadukan kemeja ungu. Adapun Claire menggunakan gaun senada ayahnya. Keluarga kecil ini tampak serasi dan indah.

Melihat unggahan Shandy Aulia, netizen banyak yang memberikan doa dan mengungkapkan kebahagiaan mereka. “Happy anniversary, happily ever after,” tulis @ekky***. “Be happy always, mommy and daddy Claire!!...” tulis @srilidya***. “Happy anniversary ka, long last,” tulis @kristina***.

Tahun lalu, saat dikabarkan rumah tangganya goyah dan David keluar dari rumah mereka, Shandy Aulia mengubah penjelasan di bio akun Instagramnya. Jika sebelumnya ia menuliskan a wife, saat itu, kata istri dia hapus. Pada unggahan sebelumnya, ia juga menuliskan pesan kepada putrinya siap hidup berdua.

NABILA RAMADHANTY PUTRI DARMADI.

