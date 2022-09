Agnez Mo Pamer Keakraban dengan Justin Timberlake, Bakal Kolaborasi?

TEMPO.CO, Jakarta - Agnez Mo pamer video singkatnya dengan penyanyi asal Amerika Serikat, Justin Timberlake melalui reels di laman Instagramnya pada Selasa, 27 September 2022.

“Apakah ini video?” tanya Justin Timberlake di dalam video tersebut.

“Yap, ini video,” jawab Agnez Mo sembari tertawa terbahak-bahak.

Tawa Agnez makin pecah ketika Justin pergi menjauh seolah tak mau terekam dalam kamera. Agnez sendiri masih menertawakan tingkah Justin tersebut.

Penyanyi bernama lengkap Agnes Monica Muljoto itu mengungkap bahwa momen dirinya bersama Justin Timberlake itu diabadikan di sebuah ruangan studio. Tak hanya itu, Agnez juga memuji album terbaru Justin.

"Mengapa kita seperti ini? Kita terlalu banyak bermain. Tapi apa yang akan saya katakan adalah musik sangat bagus di studio ini.. (oh dan album baru JT sangat keren)," tulis Agnez dalam keterangan video.

Momen kebersamaan mereka yang beredar itu memunculkan isu mengenai adanya kolaborasi antara Agnez Mo dan Justin Timberlake pun muncul dari keterangan di Instagram. Begitu banyak warganet yang terkesima dengan rencana Agnez Mo yang bakal berduet dengan Justin Timberlake dalam sebuah single.

Unggahan Agnez ini langsung ramai dikomentari warganet serta rekan artis lainnya. “Epic” tulis rapper Young Lyxx. “Wooooow nyeeesss soo lucky you are, send my helo to him yaaak @justintimberlake,” tulis Indra Bekti “OMG,” tulis Rangga Moela. "Wooowwww… OMG.. Proud of You Queen A," tulis Fitri Carlina.

"Kuingin terbang ke LA sekarang juga…………..," tulis Greysia Polii yang merupakan sahabat Agnez Mo sekaligus peraih emas ganda putri bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020. Keponakan Agnez Mo, Chloe Xaviera juga sangat antusias melihat keduanya dalam satu studio. "OMFG, LETS GO AUNTIE," tulis Chloe.

Justin Timberlake sepertinya akan menjadi musisi internasional kedua yang bakal berduet dengan Agnes Mo pada 2022 ini. Beberapa waktu lalu Agnez Mo juga sempat mengisyaratkan akan kembali berkolaborasi dengan musisi asal Amerika Serikat, Timbaland. "Membuat musik harus selalu semenyenangkan ini @timbaland. TIMBO x AGNEZ MO siapa yang siap?" tulis Agnez di Instagram pada Sabtu, 24 September 2022. Sebelumnya, Agnez juga dikabarkan akan berkolaborasi dengan penyanyi rap dan penulis lagu Korea-Amerika, Jessi dalam waktu dekat.

