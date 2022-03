Agnez Mo Kenalkan Nasi Padang dalam Wawancara Grammy

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Agnez Mo dengan bangga memperkenalkan salah satu makanan favoritnya Nasi Padang dalam wawancara eksklusif bersama Recording Academy/Grammy's yang setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada para musisi melalui Grammy Awards.

"Nasi Padang adalah makanan tradisional dari Indonesia dan aku sangat suka karena terdiri dari nasi dengan ayam bakar dan kari," kata Agnez Mo dalam video yang diunggah di kanal YouTube Recording Academy/Grammys pada Selasa, 8 Maret 2022.

Lebih lanjut, pemilik nama lengkap Agnes Monica ini menjelaskan arti dari Nasi Padang agar lebih mudah dimengerti. "Nasi artinya rice. Padang adalah salah satu kota di Indonesia," kata Agnez Mo.

Selama menjelaskan tentang Nasi Padang, Agnez Mo sangatlah bersemangat. Ia mengatakan Nasi Padang menjadi makanannya sejak kecil sampai menjadi favoritnya saat ini. "Saya tidak percaya bahwa saya merasa sangat bersemangat tentang nasi padang, tetapi itulah yang saya rasakan. Saya tumbuh dengan makanan itu," katanya.

Video wawancara ini diunggah oleh Agnez Mo di Instagram pribadinya. Menurutnya, mengenalkan Nasi Padang dalam wawancaranya bersama Grammy adalah keputusan yang tepat. Agnez Mo juga memuji ilustrasi dalam video wawancara yang dibuat oleh tim Grammy karena membuat penonton dari luar negeri dapat lebih mudah membayangkan seperi apa bentuk dari Nasi Padang.

"Karena dengan siapa saya harus membicarakan obsesi saya terhadap Nasi Padang, jika bukan dengan @recordingacademy Grammy? (Dan omg ilustrasi sempurna Nasi Padang oleh @recordingacademy!!)," tulisnya di Instagram.

Berkat video tersebut, kata kunci Nasi Padang menjadi trending topic di Twitter sejak siang ini. Netizen mengapresiasi upaya Agnez Mo yang memperkenalkan salah satu makanan Nusantara kepada dunia. Mereka juga berharap ini adalah awal yang baik untuk Agnez Mo bisa masuk nominasi dan tampil di Grammy Awards.

"Kaget di trending ada Nasi Padang, ternyata ada Agnezmo, Luar biasa yah. as Indonesian people ikut bangga, like are you serious?? Ngomongin Nasi padang di interview Grammy. Gila sih Indonesian Pride. Thank you @agnezmo," tulis @Jend***. "Agnez Mo asli kebanggaan, bawa Nasi Padang travelling sampe ke grammy, wagelaseh, selalu out of the box!" tulis @TLy***. "Senang banget @agnezmo di interview dengan memperkenalkan nasi Padang, semoga next masuk nominasi yaa my queen," tulis @myna***.

Dalam kesempatan yang sama, Agnez Mo juga mengaku sebagai penggila kopi atau coffee snob. Ia memiliki resep spesial kesukaannya setiap kali memesan kopi. "Aku selalu pesan caramel macchiato dengan whipped cream, satu dolce shot diaduk dengan es batu," katanya.

