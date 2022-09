Lewat Born Pink, Blackpink Jadi Girl Group Pertama yang Puncaki Billboard 200

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui album Born Pink, Blackpink menjadi girl group K-pop pertama yang menempati tempat pertama di chart album utama di Billboard. Hal ini diumumkan oleh Billboard pada Minggu, 25 September 2022. Hal ini menjadikan Blackpink sebagai girl grup K-pop pertama dalam sejarah yang menduduki puncak Billboard 200.

"Born Pink adalah girl group pertama yang memuncaki Billboard 200 sejak album kedua Danity Kane, Welcome to the Dollhouse, yang memulai debutnya di tangga lagi nomor satu pada 5 April 2008," tulis Billboard di laman resmi mereka.

Dalam daftar chart minggu ini, Billboard mengatakan bahwa single Born Pink, dirilis pada 16 September 2022, tiba di puncak Billboard 200 terbaru dengan 102.000 unit album. Blackpink menjadi grup K-pop keempat yang naik ke puncak Billboard 200 setelah BTS, SuperM, dan Stray Kids. Billboard menunjukkan bahwa Born Pink sebagian besar terdiri dari lagu-lagu berbahasa Inggris, sementara dua album K-pop lainnya yang menduduki puncak tangga lagu tahun ini sebagian besar ditulis dalam bahasa Korea.

Billboard 200 memberi peringkat album paling populer minggu ini di Amerika Serikat, diukur dengan unit album yang setara, terdiri dari penjualan album fisik dan catatan penjualan digital lainnya. Menurut Billboard, Born Pink juga berada di urutan pertama di chart Penjualan Album Teratas dengan minggu penjualan terbesar ketujuh diantara semua album yang dirilis pada 2022 dengan menjual 75.500 album.

Memulai debutnya pada tahun 2016 dengan Whistle, girl group K-pop tersebut telah menjadi girl group K-Pop terbesar di dunia dengan lagu-lagu hit yang meliputi As If It's Your Last, Kill This Love, Ddu-du Ddu-du dan Love Sick Girls.

NABILA RAMADHANTY PUTRI DARMADI | YONHAP | ALLKPOP | BILLBOARD

