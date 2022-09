10 Aktor Korea dengan Bayaran Termahal, Siapa yang Pertama?

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah menjadi rahasia umum bahwa drama Korea atau drakor, menjadi salah satu hiburan paling banyak ditonton saat ini. Kesuksesan film drakor yang selalu membuat orang penasaran, tentu tak lepas dari pemeran atau aktor pemainnya. Kabarnya, bayaran mereka cukup fantastis, lho. Lantas, siapa aktor Korea dengan bayaran termahal? Simak ulasannya di bawah ini.

Daftar Aktor Korea dengan Bayaran Termahal

Ada banyak faktor yang memengaruhi kesuksesan sebuah drama Korea. Kemahiran para aktor dalam bermain peran menjadi salah satu faktor yang teramat penting. Semakin populer sebuah drama, semakin banyak pula penghasilan yang didapatkan. Tak sedikit aktor Korea yang memasang harga tinggi sebagai bayaran per episodenya, bahkan ada yang mencapai miliaran, lho. Nah, di bawah ini daftar aktor Korea dengan bayaran termahal seperti dirangkum dari seoulspace.com.

1. Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun menempati urutan pertama aktor drama Korea termahal saat ini. Ia menempati posisi teratas dengan jumlah bayaran tertinggi per episode dan dianggap sebagai aktor Kdrama terkaya.

Soo Hyun diketahui memiliki banyak pengikut di Instagram, dengan total hampir 10 juta pengikut. Nama Soo Hyun sendiri mulai dikenal masyarakat luas saat membintangi Kdrama Dream High pada 2011. Drama Korea populer lainnya, antara lain My Love from the Star dan It's Okay to Not Be Okay. Karya terbarunya yakni One Ordinary Day telah tayang pada 2021 silam. Bayaran per episode untuk drama yang ia bintangi mencapai $164,000 atau setara dengan Rp 2,4 miliar.

Kim Soo Hyun. antaranews.com

2. Song Joong Ki

Aktor Korea dengan bayaran termahal berikutnya adalah Song Joong Ki. Song Joong Ki dikenal sebagai aktor yang sangat piawai dalam beradu akting. Hal itu ia buktikan dengan memenangkan berbagai macam penghargaan film bergengsi. Nama Song Joong Ki mulai ramai diperbincangkan setelah membintangi drama Korea Descendants of the Sun.

Mantan suami Song Hye Kyo ini seringkali muncul dalam film layar lebar Korea Selatan. Drama Korea terpopuler yang ia mainkan bertajuk Vincenzo. Dilaporkan bahwa ia mendapat bayaran senilai Rp 2,4 miliar per episode dalam drama tersebut.

3. Hyun Bin

Hyun Bin adalah salah satu aktor Korea paling populer yang membintangi berbagai Drama terlaris Korea. Salah satu drama Korea yang dibintanginya berjudul Crash Landing on You. Drama yang tayang di Netflix ini dianggap sebagai salah satu Kdrama terbaik sepanjang masa. Hyun Bin memperoleh bayaran hampir mencapai Rp 1,4 miliar untuk setiap episode Crash Landing on You.

4. Lee Min Ho

Masuk dalam deretan aktor papan atas berikutnya adalah Lee Min Ho. Lee Min Ho telah membintangi banyak drama Korea ternama. Deretan drama yang dibintanginya tak pernah sekalipun sepi peminat. Kepiawaiannya dalam berakting membuat kehadirannya dalam drakor selalu dinantikan para penggemar. Di Instagram, Lee Min Ho punya 30 juta lebih pengikut. Bayaran per episode dalam drama yang ia bintangi mencapai Rp 1,2 miliar seperti dikutip dari lifestyleasia.com.

Lee Min Ho. (Twitter/@ActorLeeMinHo)

5. Jo In Sung

Jo In Sung telah bermain di banyak drama serta film Korea. Drama popular yang sukses dibintanginya bertajuk That Winter, The Wind Blows, It's Okay, That's Love, The King, dan The Great Battle. Kemudian, penampilan terbarunya bisa ditonton di Escape from Mogadishu, film terlaris tahun ini di box office Korea. Bayaran per episodenya ditaksir mencapai Rp 1 miliar.

6. So Ji Sub

So Ji Sub adalah salah satu aktor Korea populer serta 'jago' memainkan berbagai peran. Ia pernah membintangi beberapa Kdrama hits sebagai pemeran utama, antara lain I'm Sorry I Love You, Something Happened in Bali, Master's Sun, Cain And Abel, dan Oh My Venus. So Ji Sub memulai karirnya sebagai model jeans, sebelum akhirnya sepopuler sekarang. Akting terbarunya bisa ditonton di drama Korea terbarunya Doctor Lawyer. Bayarannya untuk setiap episode drama yang ia bintangi ditaksir mencapai Rp 1 miliar.

So Ji Sub dalam drama Doctor Lawyer. Dok. MBC.

7. Lee Seung Gi

Disamping ketampanannya, kemampuan Lee Seung Gi dalam beradu peran tak perlu diragukan lagi. Ia memulai kariernya sebagai aktor dengan memerankan karakter pendukung. Salah satu drama yang mengangkat namanya ialah Vagabond. Dalam drama ini, ia beradu peran dengan aktris Suzy.

Drama Vagabond menuai sukses besar, bahkan season dua drama ini masih dinantikan oleh penggemar. Penampilan terbaru Lee Seung Gi yakni dalam drakor The Law Cafe yang tayang di 2022 ini. Bayaran per episode untuk drakor yang ia mainkan ditaksir mencapai Rp 800 juta.

8. Ji Chang Wook

Ji Chang Wook, aktor yang terkenal tampan dengan wajah bak seorang pangeran. Ia telah membintangi berbagai drama dengan genre thriller, crime, comedy, romance, hingga fantasy. Bayaran aktor satu ini per episodenya sekitar Rp 700 juta. Tonton akting terbarunya dalam drama Korea If You Say Your Wish.

Ji Chang Wook. Foto: Instagram/@jichangwook

9. Yoo Ah In

Aktor Korea Yoo Ah In terkenal lantaran ketampanannya yang paripurna serta kepintarannya dalam beradu akting. Dirinya pernah membintangi drama Korea Secret Love, Punch, The Throne, Six Flying Dragons, dan Veteran. Film Hellbound yang dibintanginya sukses membuatnya disorot seluruh dunia. Film tersebut bahkan berhasil memenangkan penghargaan film bergengsi. Bayarannya dalam satu episode yang diperankan dalam drama sekitar Rp 700 juta.

10. Lee Jong Suk

Lee Jong Suk, aktor yang selalu sukses mencuri perhatian para pecinta Drakor. Melalui drama Korea terbarunya yang berjudul Big Mouth, ia memamerkan kemahirannya dalam beradu akting bersama dengan Yoona SNSD. Sebelumnya, ia juga menjadi pemeran utama drama W, While You were Sleeping, dan Pinocchio. Bayarannya mencapai Rp 700 juta per episode, menjadikannya masuk dalam deretan aktor Korea termahal.

Itulah daftar aktor Korea dengan bayaran termahal. Kepiawaian dalam beradu peran tentu sepadan dengan bayaran yang diterima. Aktor mana yang menjadi favorit Anda?

LALA DITA PANGESTU

