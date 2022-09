Namanya Dikaitkan dengan Reza Arap, Rossa Enteng Jawab Lebih Suka Bintang Korea

TEMPO.CO, Jakarta - Diva pop Indonesia, Rossa menanggapi enteng berbagai tudingan yang dialamatkan kepadanya bahwa Reza Arap bermain mata dengannya. Di akun Instagram dan media sosialnya, artis yang bernaung di bawah manajemen SM Entertainment itu memberikan jawaban yang mengisyaratkan bantahan atas rumor panas tersebut.

"Menjawab pertanyaan netizen, aku sukanya yang sipit-sipit, udah itu aja," cuitnya kemarin, Selasa, 20 September 2022 dengan menambahkan emotikon tertawa nyengir. Ia merujuk kepada persahabatannya dengan grup K-Pop, Super Junior yang berada di label sama dengannya. Secara tidak langsung, Rossa menepis ketertarikannya dengan rapper di Weird Genius yang bermata bulat itu.

Rossa Sebut Nama Bintang Korea

Cuitan Rossa ini langsung dijawab dengan berbagai foto selebritas Korea lainnya, seperti Jeno NCT atau para personel EXO. Ibu satu ini tampak menikmati jawaban netizen. Ini terlihat dari cuitan selanjutnya, yang berjarak sepuluh jam. "Sumpah, replies kalian lucu-lucu banget. Have a good Tuesday ya guys, chilll!!!" tulisnya santai dengan tambahan emotikon tertawa terbahak-bahak.

Di Instagram Storynya, Rossa seakan ingin menunjukkan bantahan atas rumor perselingkuhan yang membuat Wendy Walters, istri Reza Arap itu menangis. Ia mengunggah foto Kim Soo Hyun, aktor Korea Selatan dengan bayaran tertinggi itu tengah berpose tertawa di atas sepedanya. "Shooting IGT sampai jam 12 lewat, pagi-paginya nemenin kamu sepedaan. Aku gak papa kok," tulis Rosa di atas foto bintang My Love from the Star dan It's Okay to Not Be Okay itu.

Reza Arap dalam sesi foto pre-wedding bersama tunangannya. Wendy Walters. Foto: IG @wendywalters.

Rossa tampaknya memilih tidak terlalu ambil pusing dengan tudingan yang dialamatkan kepadanya hanya berdasarkan cocokologi. Ia mengunggah kompilasi fotonya dalam video reels di halaman Instagramnya kemarin, dengan ekspresi bahagia sambil menyindir netizen yang menggunjingkannya terlibat dalam topik panas itu. "Masih memantau," tulisnya pada keterangan unggahan di akun Instagramnya, Selasa, 20 September 2022.

Unggahan sindiran ini turut dikomentari Maia Estianty yang tampaknya ikut menikmati kabar itu. "Ikut memantau," tulisnya sambil memberikan emotikon tertawa lebar. "Wkwkwkwkw, seru yah Buuun," balas Rossa.

Kemarin, gosip Reza Arap bermain hati dengan Rossa beredar kencang. Keduanya disebut berkaitan lantaran kunjungan mendadak Reza dalam konser Rossa padahal dia tidak memiliki jadwal sama dengan Rossa. Apalagi, dalam unggahan video di halaman Instagram Reza pada 9 September 2022, ia memperlihatkan kedekatannya hubungannya yang akrab dengan Rossa.

Di kalimat keterangan yang ditulisnya, ia mengaku suka dengan Rossa. "Aku benci gadis ini yang telah membuatku menyanyikan salah satu lagu pop paling populer di Indonesia yakni lagu dia sendiri untuk pertama kalinya dan aku jatuh cinta karenanya," tulisnya.

Reza Arap dan Rossa mulai akrab sejak sama-sama menjadi juri di Indonesia's Got Talent.Bersamaan itu, Reza menambah tato di tangannya yang bergambur bunga mawar. Tato baru itu diunggahnya dua hari lalu. Pada slide berikutnya, ia menampilkan kartu remi As Hati. Di sinilah netizen mencoba mencocokkan bahwa tato dan kartu As itu jika digabung merujuk pada Rossa.

Hingga sekarang, Reza Arap tidak mengeluarkan pernyataan atas tudingan telah mengkhianati Wendy. Adapun Wendy meluapkan kekecewaannya kepada pria yang menikahinya pada 21 Februari 2021 itu. Ia menuliskan pertanyaan apakah dibenarkan seorang suami mengkhianati istri yang selalu setia kepadanya.

Baca juga: Reza Arap Diduga Khianati Wendy Walters, Penggemar Luapkan Kemarahan

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.