Johnny Depp Pacaran dengan Pengacaranya dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

TEMPO.CO, Jakarta - Johnny Depp berkencan dengan salah satu pengacara dari kasus pencemaran nama baik di Inggris, Joelle Rich. Kabar ini dikonfirmasi oleh salah satu sumber terdekat mereka kepada People, Kamis, 22 September 2022.

"Mereka berkencan tapi tidak serius," kata sumber tersebut.

Joelle Rich merupakan seorang pengacara London yang berada di tim hukum Johnny Depp selama kasus pencemaran nama baik melawan The Sun, di mana aktor tersebut kalah pada November 2020. Bintang Pirates of the Caribbean menggugat surat kabar itu karena telah menyebutnya "pemukul istri", tetapi pengadilan menguatkan klaim The Sun sebagai "secara substansial benar" dan mantan istrinya, Amber Heard bersaksi untuk mendukung klaim tersebut. Pada Maret 2021, upayanya untuk membatalkan keputusan itu ditolak.

Joelle Rich. Twitter

Diketahui Joelle Rich merupakan pengacara yang berbasis di London yang sudah menikah tetapi berpisah, dan perceraiannya mungkin belum diselesaikan.

Joelle Rich bukan salah satu pengacara yang menangani kasus AS, tetapi dia dilaporkan hadir di ruang sidang. Menurut Us Weekly, pengacara Inggris yang merupakan ibu dari dua anak itu berada di Virginia untuk menunjukkan dukungan untuk aktor peraih nominasi Oscar itu.

"Tidak ada kewajiban profesional baginya untuk berada di sana," kata seorang sumber kepada majalah itu. Ditambahkan juga bahwa Johnny Depp dan Joelle Rich secara diam-diam bertemu di hotel selama tahap awal percintaan mereka.

Belum diketahui pasti kapan hubungan mereka dimulai. Perwakilan Johnny Depp juga belum memberikan komentar.

Aktor Johnny Depp berdiri di ruang sidang saat reses di tengah persidangan pencemaran nama baik terhadap mantan istrinya Amber Heard, di Gedung Pengadilan Sirkuit Fairfax County di Fairfax, Virginia, AS, 27 April 2022. REUTERS/Jonathan Ernst

Awal musim panas ini, Johnny Depp memicu rumor asmara dengan pengacaranya yang lain, Camille Vasquez. Camille mewakilinya dalam kemenangan pengadilan pencemaran nama baik Ameria Serikat terhadap Amber Heard. Namun, Vasquez dengan cepat menenangkan rumor tersebut, menyebut tuduhan itu "seksis" dan "tidak etis."

"Saya sangat peduli dengan klien saya, dan kami jelas menjadi dekat,” katanya kepada People pada bulan Juni. "Tetapi ketika saya mengatakan 'kami', maksud saya seluruh tim, dan tentu saja itu termasuk Johnny."

Vasquez mencatat bahwa Johnny Depp telah menjadi teman dan kliennya selama empat setengah tahun. “Itu juga tuduhan tidak etis yang dibuat. Itu seksis," tambahnya. “Sangat disayangkan, dan mengecewakan, tetapi pada saat yang sama, itu datang dengan wilayah. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya sangat terkejut.”





PEOPLE | PAGE SIX | US WEEKLY

Baca juga: Perseteruan Johnny Depp dan Amber Heard Difilmkan, Tayang Bulan Ini

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.