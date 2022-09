Perseteruan Johnny Depp dan Amber Heard Difilmkan, Tayang Bulan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan antara mantan pasangan suami istri, Johnny Depp dan Amber Heard akibat kasus pencemaran nama baik telah difilmkan dan akan tayang Jumat, 30 September 2022. Film berjudul Hot Take: The Depp/Heard Trial akan tayang secara eksklusif di layanan streaming Fox Entertainment, Tubi, secara gratis.

Film ini akan dibintangi oleh Mark Hapka, sebagai Johnny Depp, dan Megan Davis memerankan sebagai Amber Heard. Selain itu, Melissa Marty akan berperan sebagai kuasa hukum Depp, Camille Vasquez. Sementara Marry Carrig akan memerankan Elaine Bredehoft, kuasa hukum Amber.

Naskah film Hot Take: The Depp/Heard Trial ditulis oleh Guy Nicolucci dan disutradarai oleh Sarah Lohman yang berasal dari MarVista Entertainment dari Fox Entertainment. Chief Content Officer Tubi, Adam Lewinson, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa judul film tersebut menyertakan frasa “hot take” untuk suatu alasan, setelah gugatan pencemaran nama baik melanda dunia musim semi ini.

"Hot Take: The Depp/Heard Trial memakai judul `Hot Take` karena suatu alasan,” kata Adam Lewinson, Chief Content Officer, Tubi.

“Dengan mitra kami di Marvista, Tubi Original ini dengan cepat diangkat ke dalam produksi dari apa yang ditonton jutaan orang di berita utama selama musim panas,” kata Chief Content Officer Tubi, Adam Lewinson, seperti dikutip dari Variety.

Film ini akan menceritakan hubungan yang rumit, di dalam dan di luar pengadilan, antara dua bintang Hollywood itu dalam menjalani sidang selama dua bulan, seperti dikutip dari Deadline.

Kasus ini diawali dengan perceraian antara keduanya, Johnny Depp dan Amber Heard pada 2017. Setahun kemudian, Amber Heard menuduh Johnny Depp melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tuduhan ini menimbulkan kerugian untuk Johnny Depp yang harus dikeluarkan dari film Fantastic Beasts dan Pirates of the Caribbean.

Johnny Depp akhirnya menuntut Amber Heard sebanyak 50 juta dolar Amerika untuk kerugian yang ia derita. Amber Heard tak tinggal diam membalas tuntutannya. Bintang film Aquaman itu menggugat Johnny Depp senilai 100 juta dolar Amerika dan mengganggap dirinyalah yang dirugikan.

Pada akhirnya, Johnny Depp mendapatkan kompensasi yakni 15 juta dolar Amerika Serikat, namun dikurangi menjadi 10 juta dolar Amerika Serikat. Sementara Amber Heard hanya menerima 2 juta dolar Amerika saja.

NABILA RAMADHANTY PUTRI DARMADI | VARIETY | DEADLINE

