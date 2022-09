Demi Keselamatan Penggemar, Lady Gaga Hentikan Konser di Miami karena Badai

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Lady Gaga menghentikan konsernya di Stadion Hard Rock Miami pada Sabtu, 17 September 2022. Tur bertajuk Chromatica Ball dihentikan karena terjadi hujan dan badai petir yang dikhawatirkan mengancam keselamatan penggemarnya.

Dikutip dari People, Lady Gaga menyampaikan kepada para penggemarnya yang memadati Stadion Hard Rock Miami, bahwa ia tidak akan menyelesaikan konser dan mengimbau para penggemar untuk pulang karena tidak ingin membahayakan mereka.

“Saya minta maaf karena kami tidak dapat menyelesaikannya, tetapi saya tidak ingin membahayakan hidup kalian dan saya tidak ingin membahayakan hidup kita," kata Lady Gaga. "Jadi terima kasih, semoga sampai di rumah dengan selamat, Tuhan memberkati, dan terima kasih sudah datang ke pertunjukan. Silakan pulang."

Setelah penggemar dievakuasi keluar dari stadion, Lady Gaga mengunggah permintaan maaf dalam video di laman Instagram pribadinya. Ia mengatakan harus memprioritaskan keselamatan para penggemar dan krunya.

"Kami benar-benar mencoba untuk menyelesaikan pertunjukan malam ini di Miami, tetapi kami tidak bisa karena bahkan ketika hujan berhenti, ada kilat yang menyambar ke tanah begitu dekat dengan kami," kata Lady Gaga sambil menangis dalam video yang diunggah, pada Minggu, 18 September 2022.

Lady Gaga yang masih dengan riasan dan kostum panggungnya mengatakan bahwa ia tidak akan bisa menyanyikan lagu hitnya Rain On Me di tengah hujan badai. “Dan saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan jika sesuatu terjadi pada siapa pun di antara penonton atau anggota kru saya, band saya, penari saya. Jadi saya minta maaf kami tidak bisa melakukan pertunjukan epik Rain On Me di tengah hujan, tapi yang lebih berharga bagiku adalah hidup," katanya.

Pada satu titik dalam video berdurasi dua setengah menit itu, Lady Gaga memamerkan rangkaian bunga mawar yang dilemparkan seorang penggemar kepadanya di atas panggung dan mengatakan ia akan menghargai mereka selamanya. “Siapapun yang memberikan ini padaku saat di panggung, aku akan menghargai mereka selamanya,” ungkapnya. “Saya benar-benar merasa cukup, jadi terima kasih telah memberi saya itu. Aku mencintaimu. Bye," Gaga mengakhiri videonya.

NABILA RAMADHANTY PUTRI DARMADI | PEOPLE

Baca juga: Joker 2 Tayang 2024, Joaquin Phoenix akan Adu Peran dengan Lady Gaga

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.