Road to Jakarta Film Week 2022 Hadir dengan Penuh Semangat Kolaborasi

TEMPO.CO, Jakarta - Road to Jakarta Film Week kembali diselenggarakan di tahun ini. Di tahun kedua penyelenggaraannya, salah satu program dalam festival Jakarta Film Week (JFW) 2022 ini dibuka dengan acara luring, yang merupakan hasil kolaborasi dengan SAE Indonesia.

Acara yang mengusung tema “Perspektif Film: Menonton Penonton” tersebut berlangsung pada 31 Juli 2022 di SAE Auditorium, Jakarta. Acara ini menghadirkan dua pembicara, yaitu Novi Hanabi selaku Program Manager JFW dan Anjas Artha Putra sebagai Sutradara dan Penulis Naskah, dengan Nada Bonang sebagai pemandu acara.

“Tahun ini JFW kembali hadir, dan sebagai rangkaian acara hadirlah Road to Jakarta Film Week ini. Hari ini sebagai pembuka, kami akan membahas tentang sudut pandang para pelaku industri film melihat karya mereka. Bahwa sebagai pelaku industri kita butuh memahami bagaimana sisi penonton menilai sebuah film,” ungkap Novi Hanabi, selaku Program Manager JFW, dalam keterangan resminya pada Rabu, 14 September 2022.

Acara Road to Jakarta Film Week dilanjutkan dengan acara kedua, yang merupakan kolaborasi bersama dengan Lembaga Sensor Film (LSF). Acara ini berupa webinar dengan tema “Festival Film Sebagai Strategi Promosi Perfilman Nasional”. Berlangsung pada Kamis, 11 Agustus 2022 lalu, acara ini dihadiri oleh pembicara dan narasumber yang kompeten di bidangnya. Prof. Dr. H. Sjariefuddin Hasan, M.M., MBA. selaku Wakil Ketua MPR RI/Anggota Komisi I DPR RI, turut hadir sebagai pembicara utama dalam acara ini.

Rina Damayanti selaku Festival Director Jakarta Film Week juga turut hadir sebagai salah satu narasumber, yang juga ditemani oleh narasumber lainnya, di antaranya; Tri Widyastuti Setyaningsih, M.Sn. selaku Ketua Subkomisi Penyensoran LSF RI, Cornelio Sunny sebagai aktor dan produser Film dan Edelin Sari Wangsa, S.Ds., M.Sn. selaku dosen Universitas Multimedia Nusantara.

Dalam acara tersebut, Rina Damayanti mengungkapkan tentang harapannya atas penyelenggaraan festival film di tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. “Di tahun kedua penyelenggaraan Jakarta Film Week ini, kami berharap semua bisa membaik, bisa menjadi momentum emerge atau munculnya kesempatan baru di industri film. Dengan kesempatan itu, maka akan sejalan dengan keinginan kita bersama, bahwa festival film dapat dijadikan strategi promosi perfilman nasional,” ungkap Rina Damayanti.

Keseruan lainnya juga masih hadir dari rangkaian Road to Jakarta Film Week 2022, di mana kami mengadakan kolaborasi bersama dengan Pacific Alliance - Indonesia. Dalam acara yang digelar pada Jumat, 19 Agustus 2022 lalu itu, ada dua film pemenang Jakarta Film Fund 2021 yang ikut diputar, yairu Ringroad dan One Night in Chinatown.

Sementara itu, yang paling baru diselenggarakan adalah Road to Jakarta Film Week 2022 yang berkolaborasi dengan Film & Animasi UMN. Diselenggarakan secara luring di Gedung New Media Tower Universitas Multimedia Nusantara, acara ini ramai dipenuhi oleh para peserta.

Mengangkat tema “Ngeri Ngeri Sedap: Behind the Film Publication”, acara ini menghadirkan dua pembicara, yaitu Novi Hanabi, selaku publisis untuk film Ngeri-Ngeri Sedap dan Program Manager Jakarta Film Week dan Content Creator akun @cinemuach yang bergerak di bidang film. Acara tersebut dipandu oleh Nada Bonang sebagai film enthusiast.

Rangkaian Road to Film Week 2022 ini masih akan terus berjalan, seiring semakin dekatnya dengan waktu puncak penyelenggaraan Jakarta Film Week 2022. Dalam kurun waktu satu bulan kedepan, kegiatan Road to Jakarta Film Week 2022 masih akan berjalan, dan akan berkolaborasi dengan sejumlah kampus terkemuka di Jakarta seperti: Fakultas Film & Televisi - Institut Kesenian Jakarta (IKJ) pada 9 September 2022, IDS Digital College pada 23 September 2022, dan juga bersama Universitas Bina Nusantara (Binus) pada 7 Oktober 2022.

Tak berhenti pada diselenggarakannya diskusi secara luring dan atau daring, dengan semangat kolaborasi bersama para komunitas di seluruh Indonesia dan juga para instansi edukasi di seluruh Indonesia yang terlibat dalam kegiatan Road to Jakarta Film Week ini akan mengikutsertakan karya-karya film pendek terpilih mereka, yang bisa ditonton secara umum melalui Vidio.com.



Baca juga: Tiga Pemenang Ide Cerita Jakarta Film Fund 2022 Dapat Rp 150 Juta untuk Dana Produksi

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.