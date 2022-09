7 Superhero di Film Series She-Hulk: Attorney at Law

TEMPO.CO, Jakarta - Marvel Studios tengah menayangkan kisah superhero atau pahlawan super melalui serial terbarunya She-Hulk: Attorney at Law. Serial She-Hulk pun sudah tayang melalui Disney+ Hotstar. Dalam serial tersebut terdapat sejumlah superhero yang memiliki kekuatan dan tugas masing-masing. Siapa saja superhero dalam She-Hulk: Attorney at Law? Simak selengkapnya berikut ini.

She-Hulk: Attorney at Law

Melansir dari Disney+ Hotstar, series ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Jennifer Walters. Ia berprofesi sebagai pengacara berbakat, yang ternyata memiliki kemampuan berubah menjadi raksasa hijau. Ia merupakan sepupu dari salah satu superhero kondang Marvel yakni Hulk.

Series bergenre action comedy ini tergolong memiliki cerita yang lebih ringan dibandingkan dengan kebanyakan series MCU (Marvel Cinematic Universe). Keunikan dari series Marvel yang satu ini yakni penayangan cerita callback ke film atau series Marvel sebelumnya. Selain itu, para penonton juga akan dibuat menebak-nebak easter egg yang muncul tak terduga di setiap episodenya. Buat para penggemar MCU, yuk kenalan sama superhero yang tampil dalam series She-Hulk: Attorney at Law berikut ini.

Superhero dalam serial She-Hulk: Attorney at Law

Tatiana Maslany memerankan Jennifer Walters dalam serial She-Hulk: Attorney at Law. Dok. Disney+ Hotstar.

She-Hulk a.k.a Jennifer Walters adalah sepupu dari Hulk (Bruce Banner). Diceritakan, Jennifer merupakan seorang pengacara berbakat yang bekerja di sebuah firma hukum. Masa kecilnya banyak ia habiskan bersama hulk. Sebuah tragedi menyebabkan ia sekarat dan harus dirawat di rumah sakit. Untuk menyelamatkan nyawa sepupu tercinta, Hulk terpaksa melakukan transfusi darah.

Mutasi gamma dari darah yang diberikan Hulk ini yang menyebabkan Jennifer memiliki kekuatan berubah menjadi raksasa hijau, yang dikenal sebagai She-Hulk. Meskipun terbilang baru di MCU, akting Jennifer Walters cukup unik, apalagi ditambah sisipan-sisipan komedi yang ia lontarkan selama bermain peran.

Para penggemar setia MCU pasti sudah tidak asing lagi dengan karakter Marvel satu ini. Dalam Avengers: Endgame (2019), Hulk muncul dalam wujud Smart Hulk, yang mana ia mampu menggabungkan kekuatan otot dan otaknya. Namun, dalam credit scene Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), Hulk berubah wujud kembali menjadi manusia, Bruce Banner, melalui perangkat yang ia kembangkan. Di episode pertama She-Hulk: Attorney at Law, nampak perangkat tersebut mengalami kerusakan.

Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner alias Hulk dalam serial She-Hulk: Attorney at Law. Dok. Disney+ Hotstar.

3. Abomination (Emil Blonsky)

Abomination (Emil Blonsky) pertama kali muncul dalam film kedua MCU, The Incredible Hulk (2008). Selanjutnya, Abomination juga sempat muncul dalam Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) bertarung melawan Wong di ring.

Dalam series She-Hulk: Attorney at Law, Abomination akan muncul sebagai salah satu klien Jennifer Walters alias She-Hulk. Nantikan perannya di episode-episode selanjutnya.

4. Wong

Setelah sebelumnya tampil di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), kemunculan Wong di series Marvel terbaru ini mengejutkan para penggemar. Dalam video trailer yang ditampilkan oleh Marvel Studio, terlihat Wong, yang diperankan oleh Benedict Wong, meminta bantuan pada Jennifer Walters alias She-Hulk. Kira-kira bantuan apa yang diminta Wong kepada Jennifer?

5. Daredevil (Matt Murdock)

Daredevil, superhero yang sebelumnya pernah menjadi cameo dalam Spider-Man: No Way Home (2021), akhirnya tampil kembali dalam series She-Hulk: Attorney at Law. Sama-sama berprofesi sebagai pengacara, Daredevil dan She-Hulk akan berperan sebagai bestie di series ini.

6. Titania

Titania yang diperankan oleh Jameela Jamil, dikisahkan sebagai superhero yang amat terobsesi dan mengidolakan She-Hulk. Dalam cerita versi komik, ia merupakan seorang rival abadi dari She-Hulk. Sebelumnya, ia juga pernah muncul dalam Ms. Marvel di credit scene episode pertama.

7. Frog-Man (Eugene Patilio)

Superhero terakhir yang muncul dalam series She-Hulk: Attorney at Law ialah Frog-Man (Eugene Patilio). Kemunculannya dalam trailer mengejutkan para penggemar setia MCU. Pasalnya dalam versi komik, Frog-Man adalah anak dari Leap-Frog, supervillain yang pernah dikalahkan oleh Daredevil, Iron Man, dan Spider Man.

Itu dia daftar superhero di Series . Series dengan total 9 episode ini dapat Anda saksikan di Disney+ Hotstar setiap minggunya di hari Kamis mulai tanggal 18 Agustus 2022. Siapakah superhero favorit Anda?

