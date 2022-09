The Mysterious Benedict Society, Kisah 4 Anak Yatim Piatu Selamatkan Bumi

Serial The Mysterious Benedict Society diproduksi secara eksekutif oleh Halcyon Studio a Chicken Soup for the Soul Entertainment Company dan 20th Television. Jamie Tarses, Karen Kehela Sherwood, Deepak Nayar, James Bobin, Matt Manfredi (penulis/kreator), dan Phil Hay (penulis/kreator) menjabat sebagai executive producer, bersama Darren Swimmer dan Todd Slavkin sebagai showrunner dari serial ini.

Selain Hale, The Mysterious Benedict Society juga dibintangi oleh Kristen Schaal sebagai Number Two; MaameYaa Boafo sebagai Rhonda Kazembe; Ryan Hurst sebagai Milligan; Gia Sandhu sebagai Ms. Perumal; Seth B. Carr sebagai George “Sticky” Washington; Emmy DeOliveira sebagai Kate Wetherall; Mystic Inscho sebagai Reynie Muldoon; dan Marta Kessler sebagai Constance Contraire.

Di musim ini, empat anak yatim piatu berbakat, Reynie, Sticky, Kate, dan Constance, yang telah direkrut oleh Mr. Benedict (Tony Hale), akan memulai misi baru mereka untuk menyelamatkan bumi dari saudara kembar Mr. Benedict, Dr. L.D. Curtain (juga diperankan oleh Tony Hale). Serial Original yang diangkat dari buku best selling New York Times karya Trenton Lee Stewart ini akan hadir dengan episode terbaru setiap hari Rabu eksklusif di Disney+ Hotstar.

May It Please The Court, Diangkat dari Kisah Nyata dan Penuh Teka-teki

May It Please The Court dibintangi Jung Rye Won dan Lee Kyu Hyung sebagai pengacara dengan kepribadian yang berlawanan.

