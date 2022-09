Rose Blackpink Kembali Menambah Rekor di Guinness World Record

TEMPO.CO, Jakarta - Rose Blackpink dengan nama asli Roseanne Park kembali menambah rekor di Guinness World Record. Rose memulai awal debutnya sebagai penyanyi solo dengan album single pertamanya R dengan judul lagu utama On The Ground yang dirilis pada 12 Maret 2021 yang diunggah akun Youtube resmi Blackpink.

Pada 9 April lalu, Guinness World Record mengungkapkan, video musik On The Ground secara resmi diakui sebagai musik video YouTube yang paling banyak dilihat dalam 24 jam oleh penyanyi solo Korea Selatan. Video musik On The Ground ini mencapai 41,6 juta penonton hanya dalam waktu 24 jam sejak lagu itu dirilis. Ini adalah pertama kalinya rekor itu digantikan dalam waktu 8 tahun yang sebelumnya rekor itu dipegang oleh PSY dengan 36 juta penayangan dengan lagu terkenal pada masanya Gangnam Style.

Rose Blackpink menempati posisi pertama di Global Billboard 200 dan Billboard Global kecuali Amerika Serikat pada 27 Maret, setelah sebelumnya menduduki puncak Global Peringkat daftar musik Amerika Serikat dengan lagu Lovesick Girls bersama anggota Blackpink lainnya yaitu Jennie, Lisa, dan Jisoo. Hal itu menjadikannya menjadi artis pertama yang mencapai posisi pertama di daftar lagu Billboard Global sebagai penyanyi solo dan penyanyi dari anggota grup.

Guinness World Record mengucapkan selamat kepada Rose atas pencapaiannya yang sudah diraih, dengan menyatakan, ”Ini mungkin hanya awal dari karier solonya yang memecahkan rekor.”

Blackpink adalah grup vokal asal Korea Selatan yang berada dibawah agensi YG Entertainment yang memiliki empat anggota yaitu Jennie, Rose, Lisa, dan Jisoo. Grup ini memulai debutnya dengan lagu pertama yang dirilis Boombayah pada 2016. Blackpink telah menerima banyak penghargaan. Blackpink juga memecahkan rekor lain dengan memiliki 60,3 juta pengikut Grup terbanyak pada April 2021. Rose Blackpink bersama ketiga rekannya telah memenangkan banyak penghargaan termasuk People's Choice Award, Teen Choice Award, dan MTV Video Music Award.

