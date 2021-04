Debut Solo, Rose Blackpink Pecahkan Dua Guinness World Records

Rose Blackpink meluncurkan video musik On The Ground dari album solo pertamanya "R", Jumat 12 Maret 2021. Youtube.com/Blackpink

TEMPO.CO, Jakarta - Berkat debut solonya, Rose Blackpink berhasil menoreh prestasi baru. Lewat lagu On The Ground dari album solonya yang bertajuk "R", Rose memecahkan dua rekor dunia versi Guinness World Records.

Hal ini disampaikan langsung oleh Guinness World Records pada Sabtu, 9 April 2021. Dilansir dari Soompi, video musik On The Ground milik Rose menjadi video dengan penonton terbanyak di YouTube dalam kurun waktu 24 jam oleh artis Korea. Video musik On the Ground berhasil mengumpulkan 41,6 juta penayangan dalam 24 jam pertama setelah dirilis pada 12 Maret 2021.

Dengan begitu, anggota grup idola Blackpink menjadi penyanyi Korea pertama yang memecahkan rekor tersebut dalam delapan tahun. Sebelumnya, rekor dibuat oleh PSY dengan 36 juta penayangan video musik Gangnam Style.

Rose BLACKPINK saat tampilkan lagu Gone pada The Show/Twitter

Selain itu, Rose juga menjadi yang pertama memuncaki dua tangga lagu global Billboard, yaitu Global Billboard 200 dan Billboard Global selain Amerika Serikat baik sebagai solois maupun sebagai grup. Data yang diluncurkan September lalu, Global Billboard 200 memberi peringkat lagu berdasarkan streaming dan data penjualan dari lebih dari 200 wilayah. Sedangkan, Billboard Global terdiri dari data dari wilayah tidak termasuk Amerika Serikat.

Guinness World Records memberi selamat kepada Rose atas pencapaiannya yang luar biasa. "Ini mungkin hanya awal dari karir solonya yang memecahkan rekor," katanya.

Pada 12 Maret pukul 14.00 waktu Korea, Rose BLACKPINK membuat debut solo yang telah lama ditunggu-tunggu yakni single album pertamanya bertajuk "R" dan lagu utama yang menyertainya, On The Ground. Rose, berhasil menyabet seluruh tempat pertama di aplikasi pemutar musik milik Apple yaitu iTunes berkat debut solonya dengan lagu On The Ground. Pada Sabtu 13 Maret 2021, Rose BLACKPINK sudah menduduki peringkat pertama di iTunes 51 negara seperti di Amerika Serikat, Prancis, Kanada, Brazil, Meksiko, Hong Kong, Vietnam, dan negara lainnya selain Korea Selatan.

MARVELA

