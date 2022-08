Profil 5 Member Red Velvet dan Fakta Menarik yang perlu ReVeluv Tahu

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi penggemar K-pop, tentu sudah tak asing lagi dengan nama Red Velvet. Yup, Red Velvet merupakan grup musik asal Korea Selatan di bawah naungan agensi Big 4 SM Entertainment. Seperti halnya girl band lain, personel Red Velvet juga diisi oleh member-member cantik. Nah, buat fangirl dan fanboy, simak profil member Red Velvet dan fakta menarik girl group tersebut.

Red Velvet

K-Pop memang selalu menarik perhatian bagi fangirl dan fanboy di seluruh dunia. Salah satunya adalah Red Velvet yang memulai debutnya di tahun 2014. Saat ini, Red Velvet menjadi andalan SM Entertainment. Red Velvet memiliki lima member di antaranya Irene, Seulgi, Wendy, Joy, dan Yeri. Pada awal debut, Red Velvet hanya memiliki empat member. Hingga kemudian, pada 2015, Yeri resmi bergabung sebagai member kelima.

Sebagai girl group populer, Red Velvet memiliki penggemar fanatik, baik dari Korea Selatan maupun dari mancanegara, termasuk Indonesia. Bahkan, MV (Music Video) Red Velvet yang rilis di YouTube SM Entertainment memiliki ratusan juta viewers. Pada tahun 2019, Red Velvet mendapat julukan "The Best Idol Group Alive" oleh Billboard. Buat para ReVeLuv, sebutan bagi penggemar Red Velvet, wajib tahu profil dan fakta menarik Red Velvet berikut ini.

Profil dan Fakta Menarik Red Velvet

Irene

Profil Irene

Irene memiliki nama lengkap Bae Ju Hyun. Idol berzodiak Aries ini lahir pada 29 Maret 1991 di Daegu, Korea Selatan. Dengan tinggi badan 160 cm dan berat sekitar 44 kg, Irene sebelumnya pernah menjadi member anggota girl band lain. Akun Instagram aktif @renebaebae.

Fakta menarik Irene

- Sebelum debut di Red Velvet, Irene pernah menjadi anggota SM Rookies.

- Irene merupakan member tertua, sekaligus leader Red Velvet.

- Nama panggung Irene diambil dari mitologi Yunani yang memiliki arti perempuan perdamaian.

- Warna identitasnya di Red Velvet adalah pink.

- Mendapatkan julukan "The Original Visual" dari para Knetz.

- Mengidolakan BoA, idol senior di SM Entertainment.

- Selain menjadi idol, ia juga pernah bermain dalam drama Korea yang berjudul "Double Patty" dan "Women at a Game Company".

Seulgi

Profil Seulgi

Member Red Velvet satu ini memiliki nama panggung Seulgi dengan nama lengkapnya Kang Seul Gi. Seulgi lahir pada tanggal 10 Februari 1994 di Gyeonggi, Korea Selatan. Wanita dengan tinggi badan 164 cm dan berat sekitar 44 kg aktif bersosial media dengan akun Instagram @hi_sseulgi.

Fakta menarik Seulgi

- Seulgi merupakan member Red Velvet dengan masa trainee paling lama yaitu sekitar 7 tahun.

- Semasa trainee, ia sering berlatih dengan member dengan member f(x) dan EXO.

- Sebelum debut, Seulgi pernah bergabung sebagai member SM Rookies.

- Pernah depresi di tahun ke-4 dan 5 ketika menjadi trainee karena tak kunjung debut.

- Warna identitasnya di Red Velvet adalah kuning.

- Tergabung dalam proyek Super Group SM Entertainment "Girls on Top".

- Pengisi soundtrack drama Korea "Uncontrollably Fond" dan "Hwarang".

Wendy

Profil Wendy

Wendy merupakan idol berdarah campuran Korea Selatan dan Kanada. Nama Korea-nya yakni Son Seung Wan, sedangkan nama Inggrisnya ialah Wendy Son. Member Red Velvet bergolongan darah O ini lahir pada 24 Februari 1994. Wanita bertinggi badan sekitar 164 cm, dengan berat sekitar 47 kg. punya akun Instagram @todayis_wendy.

Fakta menarik Wendy

- Sebelum debut menjadi idol, Wendy pernah menjadi Youtuber.

- Wendy merupakan keturunan Korea Selatan-Kanada.

- Warna identitasnya di Red Velvet adalah biru.

- Pernah tinggal dan menempuh pendidikan di Korea Selatan, Kanada, dan Inggris.

- Memiliki kemampuan bermain gitar, seruling, piano, dan saksofon.

- Sebelum bergabung dengan SM Entertainment, ia pernah mendaftarkan diri di YG Entertainment dan Cube Entertainment, namun gagal.

- Wendy merupakan member "Girls on Top" bersama dengan Seulgi.

Joy

Profil Joy

Joy memiliki nama asli Park Soo Young. Ia lahir pada 3 September 1996. Wanita bergolongan darah A. ini punya akun Instagram @_imyour_joy.

Fakta menarik Joy

- Pernah mengenyam pendidikan di SOPA (School of Performing Arts)

- Warna identitasnya di Red Velvet adalah hijau.

- Joy dikonfirmasi tengah berpacaran dengan Crush sejak tahun 2021.

- Selain menjadi idol, Joy juga pernah tampil dalam drama yang berjudul "The Great Seducer" dan "The Liar and His Lover".

Yeri

Profil Yeri

Kim Ye Rim punya nama panggung Yeri serta nama Inggris, Katy. Member termuda Red Velvet ini lahir pada 5 Maret 1999 dengan golongan darah O. Akun Instagram yang bisa diikuti @yerimiese.

Fakta menarik Yeri

- Merupakan maknae (member termuda) group.

- Sebelum debut, ia pernah menjadi member SM Rookies.

- Bergabung sebagai member terakhir Red Velvet pada tahun 2015.

- Warna identitasnya di Red Velvet adalah ungu.

- Pernah menempuh pendidikan di Hanlim Multi Art School.

- Mendapatkan julukan Social Butterfly dari Knetz karena kepribadiannya yang mudah bergaul dengan banyak artis Korea Selatan.

Demikian profil dan fakta menarik member Red Velvet. Dari kelima membernya, siapa kira-kira jadi favorit Anda?

LALA DITA PANGESTU

