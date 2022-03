Dibintangi Tom Hanks, Live Action Pinocchio Tayang September di Disney+ Hotstar

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ Hotstar telah merilis cuplikan perdana dari film live action terbaru Pinocchio, yang akan tayang secara eksklusif pada September ini. Film ini akan dibintangi oleh Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, dan beberapa bintang ternama lainnya.

Pemenang Academy Award Robert Zemeckis sebagai sutradara akan menghadirkan kembali kisah favorit para penggemar tentang perjalanan tak terlupakan boneka kayu yang ingin menjadi seorang anak laki-laki sungguhan dalam format live action.

Tom Hanks berperan sebagai Geppetto, seorang pemahat kayu yang menciptakan dan memperlakukan Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) seperti anaknya sendiri. Joseph Gordon-Levitt berperan sebagai Jiminy Cricket, yaitu pembimbing sekaligus “hati nurani” Pinocchio.



Aktris yang menjadi nominasi Academy Award Cynthia Erivo sebagai Blue Fairy, Keegan-Michael Key sebagai “Honest” John, aktris nominasi Academy Award Lorraine Bracco sebagai Sofia the Seagull yang merupakan karakter baru dalam film ini, dan Luke Evans sebagai The Coachman.



Dalam cuplikan perdananya, terlihat Tom Hanks sebagai Geppetto tampil dengan rambut ikal dan janggut berwarna putih. Geppetto yang mengenakan kemeja dan rompi menatap ke arah Pinocchio, boneka kayu buatannya. Disney terlihat tetap setia pada tampilan karakter yang dibuatnya untuk animasi ikonik tahun 1940-nya.

Film ini diproduseri oleh Robert Zemeckis, Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz dan Paul Weitz, bersama para produser eksekutif Jackie Levine, Jack Rapke, Alexandra Derbyshire dan Jeremy Johns.

Film Pinocchio dari Disney+ ini adalah salah satu dari dua yang akan dirilis tahun ini. Netflix juga akan merilis animasi stop-motion Pinocchio dari sutradara Guillermo del Toro dan Mark Gustafson pada Desember mendatang. Keduanya berasal dari novel klasik anak-anak berjudul The Adventures of Pinocchio yang ditulis oleh penulis Italia Carlo Collodi.

Baca juga: Serial Korea Terbaru di Disney+ Hotstar, Termasuk Big Mouth dan Crazy Love

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.