Netflix Buka Pendaftaran untuk Jadi 456 Peserta Squid Game: The Challenge

TEMPO.CO, Jakarta - Squid Game: The Challenge merupakan reality competition series atau seri kompetisi realitas terbesar yang dibuat Netflix. Acara kompetisi ini diadaptasi dari serial Korea Selatan, Squid Game yang berhasil menjadi fenomena global.

Dengan pemain terbesar dalam sejarah pertelevisian dan hadiah uang tunai sekaligus, 456 peserta nyata akan memasuki permainan untuk berlomba-lomba memenangkan hadiah yang mengubah hidup mereka sebesar 4,56 juta dolar AS atau setara dengan Rp 67 miliar. Para peserta akan bersaing melalui serangkaian permainan yang terinspirasi oleh serial Squid Game.

“Squid Game menggemparkan dunia dengan kisah menawan dan citra ikonik Sutradara Hwang. Kami berterima kasih atas dukungannya saat kami mengubah dunia fiksi menjadi kenyataan dalam kompetisi dan eksperimen sosial besar-besaran ini,” kata Brandon Riegg, Wakil Presiden Netflix untuk seri tanpa naskah dan dokumenter pada Selasa, 14 Juni 2022.

Strategi, aliansi, dan karakter pada peserta akan diuji selama mengikuti kompetisi ini. Di sisi lain mereka juga harus melihat peserta lainnya tereliminasi satu demi satu. Namun dipastikan Squid Game: The Challenge tidak akan mengancam nyawa peserta seperti cerita dalam serialnya. Meski taruhannya tinggi, nasib terburuk jika mengikuti kompetisi ini adalah pulang dengan tangan kosong. "Menang atau kalah, semua pemain tidak akan cedera. Tetapi jika Anda menang, Anda menang besar," Netflix menegaskan.

“Penggemar serial drama berada dalam perjalanan yang menarik dan tak terduga saat 456 kontestan dunia nyata kami menavigasi seri kompetisi terbesar yang pernah ada, penuh ketegangan dan tikungan, dengan hadiah uang tunai terbesar di akhir," kata Brandon Riegg.

Adegan di drama Korea, Squid Game. Foto: Netflix.

Pendaftaran telah dibuka untuk mereka yang mampu berbahasa Inggris dari belahan dunia mana pun. Calon peserta bisa mendaftarkan diri mereka melalui situs SquidGameCasting.com. Sejumlah syaratnya antara lain, peserta harus berusia 21 tahun ke atas dan bersedia mengikuti acara selama hingga empat minggu yang dijadwalkan pada awal 2023.

Calon peserta harus mengisi identitas diri dalam formulir yang disediakan. Calon peserta juga diminta untuk mengunggah video berdurasi satu menit dan foto terbaru. Dalam video calon peserta harus menceritakan tentang dirinya sendiri, alasan ingin bermain Squid Game: The Challenge, rencana permainan dan apa yang akan dilakukan dengan hadiah uang tunai jika menang.

Seri kompetisi 10 episode ini merupakan produksi bersama antara Studio Lambert (The Circle) dan The Garden (24 Hours in A&E), bagian dari ITV Studios, dan akan difilmkan di Inggris. Stephen Lambert, Tim Harcourt, dan Toni Ireland dari Studio Lambert dan John Hay, Nicola Hill, dan Nicola Brown dari The Garden akan bertindak sebagai produser eksekutif.

Squid Game memegang rekor sebagai serial Netflix paling populer sepanjang masa, dengan lebih dari 1,65 miliar jam tayang dalam 28 hari pertama setelah penayangan perdana pada September 2021. Pada Minggu, 12 Juni 2022, Squid Game secara resmi diperbarui untuk season 2.

