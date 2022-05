Daftar Pemenang Baeksang Arts Awards 2022, Squid Game Dapat Daesang

TEMPO.CO, Jakarta - Baeksang Arts Awards ke-58 telah digelar di KINTEX Hall Ilsan, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan pada Jumat, 6 Mei 2022. Acara ini kembali dipandu oleh Shin Dong Yup, Suzy, dan Park Bo Gum selama lima tahun berturut-turut.

Meskipun Park Bo Gum tidak dapat menjadi pembawa acara tahun lalu karena sedang menjalani wajib militer, acara tahun ini adalah kegiatan pertamanya sejak dibebastugaskan.

Sutradara Ryu Seung Wan memenangkan Daesang atau Penghargaan Tertinggi untuk film Escape from Mogadishu, yang juga memenangkan Film Terbaik. Dalam kategori televisi, Daesang diberikan kepada Squid Game, yang sutradaranya Hwang Dong Hyuk dan sutradara musik Jung Jae Il juga memenangkan Sutradara Terbaik dan Penyutradaraan Seni Terbaik.

Dalam kategori film, Sol Kyung Gu dari King Maker menang sebagai Aktor Terbaik, sementara Lee Hye Young dianugerahi Aktris Terbaik untuk perannya dalam In Front of Your Face. Drama Terbaik dimenangkan oleh D.P, yang dibintangi Jo Hyun Chul dan Goo Kyo Hwan memenangkan Aktor Pendukung Terbaik dan Aktor Pendatang Baru Terbaik. Lee Junho 2PM menang sebagai Aktor Terbaik untuk kategori televisi berkat perannya di The Red Sleeve dan Kim Tae Ri sebagai Aktris Terbaik untuk Twenty Five Twenty One.

Berikut daftar lengkap pemenang Baeksang Arts Awards 2022.

Kategori Televisi

Daesang: Squid Game

Best Drama: D.P.

Best Variety Show: Street Woman Fighter

Best Educational Show: Documentary Insight National Team

Best Director: Hwang Dong Hyuk (Squid Game)

Best Actor: Lee Junho (The Red Sleeve)

Best Actress: Kim Tae Ri (Twenty Five Twenty One)

Best Supporting Actor: Jo Hyun Chul (D.P.)

Best Supporting Actress: Kim Shin Rok (Hellbound)

Best New Actor: Goo Kyo Hwan (D.P.)

Best New Actress: Kim Hye Joon (Inspector Koo)

Best Male Entertainer: Lee Yong Jin

Best Female Entertainer: Joo Hyun Young

Best Screenplay: Kim Min Seok (Juvenile Justice)

Best Art Direction: Jung Jae Il (Squid Game)

TikTok Popularity Award: Lee Junho (The Red Sleeve) dan Kim Tae Ri (Twenty Five Twenty One)

Kategori Film

Daesang: Ryu Seung Wan (Escape from Mogadishu)

Best Film: Escape from Mogadishu

Best Director: Byun Sung Hyun (King Maker)

Best New Director: Jo Eun Ji (Perhaps Love)

Best Actor: Sol Kyung Gu (King Maker)

Best Actress: Lee Hye Young (In Front of Your Face)

Best Supporting Actor: Jo Woo Jin (King Maker)

Best Supporting Actress: Lee Soo Kyung (The Miracle)

Best New Actor: Lee Hong Nae (Hot Blooded)

Best New Actress: Lee Yoo Mi (Young Adult Matters)

Best Screenplay: Sutradara Jung Ga Young, penulis skenario Wang Hye Ji (Romance Without Love)

Best Art Direction: Choi Young Hwan (Escape from Mogadishu)

Kategori Teater

Baeksang Play Award: Turkish March

Best Short Play: Director Kim Mi Ran (This May Be a Failed Story)

Best Actor: Park Wan Gyu (Red Leaves)

Best Actress: Hwang Soon Mi (Hongpyung Gukjeon)



Baeksang Arts Awards merupakan penghargaan terbesar bagi pelaku industri seni khususnya untuk kategori televisi, film layar lebar, maupun teater. Sejak pandemi Covid-19 dua tahun lalu, Baeksang Arts Awards digelar tanpa penonton. Tahun ini, Baeksang Arts Awards untuk pertama kalinya kembali dihadiri penonton dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

