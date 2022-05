KKN di Desa Penari Laris, Sandiaga Uno: Industri Perfilman Sudah Bangkit

TEMPO.CO, Jakarta - KKN di Desa Penari terus mencatat rekor baru sebagai film dengan jumlah penonton tertinggi sejak dirilis di bioskop pada Sabtu, 30 April 2022. Prestasi tersebut mendapat perhatian dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Sandiaga mengapresiasi pencapaian KKN di Desa Penari yang hanya dalam waktu tiga hari berhasil menembus satu juta penonton. Menurut Sandiaga, ini menjadi pertanda bahwa industri perfilman Indonesia telah bangkit kembali setelah sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.

"Selamat untuk film KKN di Desa Penari @kknmovie yang dalam 3 hari penayangannya sudah langsung tembus satu juta penonton. Ini kabar baik bagi kita semua karena artinya industri perfilman sudah bangkit!" tulis Sandiaga di Instagram pada Kamis, 5 Mei 2022.

Sandiaga Uno mengunggah kembali tangkapan layar unggahan pemain KKN di Desa Penari, Tissa Biani saat mengumumkan jumlah penonton yang telah mencapai satu juta. “Alhamdulillah!! 1.000.000 penonton dalam waktu 3 hari!! Terimakasih banyak yaa semua yang telah menyempatkan waktunya untuk nonton @kknmovie. Siapa yang sudah nonton?” tulis Tissa pada keterangan foto yang diunggahnya di Instagram pada Rabu, 4 Mei 2022.

Sandiaga menilai meningkatnya antusias penonton film Indonesia akan berdampak baik untuk kegiatan ekonomi. "Saya optimis tren positif dari industri film Indonesia ini bisa berkontribusi terhadap KEBANGKITAN EKONOMI, terciptanya LAPANGAN KERJA, dan terbukanya PELUANG USAHA. Mari terus dukung agar industri kreatif Indonesia dapat semakin maju dan terdepan," tulisnya.

Di akhir unggahannya, Sandiaga mengajak masyarakat untuk menyaksikan KKN di Desa Penari di bioskop. "Kalian sudah nonton belum? Jangan lupa ajak teman atau pasangan supaya enggak takut sendirian. Hi hi hi hi hi," tulisnya.

Kemarin, Tissa Biani kembali mengumumkan bahwa KKN di Desa Penari sudah ditonton lebih dari dua juta orang. "Alhamdulillah. 2.010.137 penonton dalam 6 hari penayangan! Terima kasih banyak semuanya, selamat juga untuk all cast and crew," tulis Tissa Biani di halaman Instagramnya, tadi pagi, Jumat, 6 Mei 2022.

Film yang disutradarai oleh Awi Suryadi ini terinspirasi dari cerita horor KKN di Desa Penari yang viral di media sosial pada 2019. KKN di Desa Penari menceritakan kejadian mistis tentang kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) sejumlah mahasiswa di daerah Jawa Timur yang berujung malapetaka.

Sejumlah aktor yang membintangi KKN di Desa Penari antara lain, Tissa Biani, Adinda Thomas, Achmad Megantara, Aghniny Haque, Calvin Jeremy, Fajar Nugraha, dan Kiki Narendra. Film KKN di Desa Penari telah dua kali dijadwalkan tayang di bioskop, yaitu pada 19 Maret 2020 dan 24 Februari 2022. Namun, karena situasi pandemi film produksi MD Pictures ini ditunda dan akan tayang pada 30 April 2022.

