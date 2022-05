Syuting Guardians of the Galaxy Vol 3 Selesai, Adegan Terakhir Mengundang Tangis

Film "Guardians Of The Galaxy". AP/Disney - Marvel.

TEMPO.CO, Jakarta - Syuting Guardians of the Galaxy Vol 3 telah rampung beberapa hari lalu. Kabar mengenai seri ketiga atau terakhir dari Guardians of the Galaxy ini disampaikan langsung oleh sutradara sekaligus penulis James Gunn.

"Syuting trilogi Guardians of the Galaxy telah selesai. Saya suka pemeran dan kru yang luar biasa ini dan bakat mereka yang indah dan jiwa yang baik. Saya manusia yang beruntung memiliki mereka dalam perjalanan bersama saya selama hampir satu dekade," tulis James Gunn di Instagram pada Sabtu, 7 Mei 2022.

Ia mengunggah foto bersama para pemain, seperti Chris Pratt, Pom Klementieff, Karen Gillan, Dave Bautista, dan Sean Gunn, saudaranya. James Gunn menjelaskan mengama Zoe Saldana yang berperan sebagai Gamora tidak terlihat di dalam foto meski mereka berada di lokasi yang sama. "Zoe bersama kami, tetapi satu-satunya foto yang saya miliki dengannya adalah seorang aktor yang tidak diumumkan bersama kami," tulisnya.

James Gunn kemudian mengungkapkan perasaannya lebih dalam soal syuting terakhir bersama para pemain dan kru Guardians of the Galaxy Vol 3. Ia mengunggah foto clapper board yang digunakan di hari terakhir syuting. "Setelah lebih dari 100 hari syuting dan lebih dari 3000 adegan, ini adalah slate untuk pengambilan gambar terakhir #GotGVol3, yang dipersembahkan kepada saya oleh kru kamera," tulis James Gunn di Instagram pada Minggu, 8 Mei 2022.

Adegan terakhir sebelum mereka selesai syuting cukup mengundang tangis James Gunn. Ia berusaha menahan air matanya selama berada di lokasi syuting. "Itu adalah adegan mudah dari Rocket yang duduk, pertama dengan Sean Gunn, kemudian sendirian, dan mengambil semua yang ada dalam diri saya untuk tidak menangis tersedu-sedu di lokasi," tulisnya.

Para pemain dari kiri: Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Chris Pratt, Kurt Russell, Karen Gillan, sutradara James Gunn dan Michael Rooker berpose dalam pemutaran perdana film Guardian of the galaksi, Vol 2 di London, 24 April 2017. REUTERS/Hannah McKay

James Gunn bercerita bahwa sebagian besar dari 10 terakhir hidupnya telah dihabiskan untuk bekerja dan berpikir tentang Guardians of the Galaxy. Selanjutnya, ia masih harus mengawasi hasil pengerjaan visual effects dan pengeditan. Pengalaman menggarap Guardians of the Galaxy sangat menyenangkan dan berkesan bagi James Gunn.

"Agak sederhana untuk menjelaskan kepada orang lain betapa saya mencintai pemain dan kru ini. Lebih sulit untuk menjelaskan betapa saya mencintai karakter-karakter ini, bahwa saya melihat mereka sebagai bagian dari diri saya dan bagian dari orang yang saya cintai, dan merekam mereka, dan menulis kata-kata mereka, adalah cara untuk mengekspresikan cinta itu," tulisnya.

Meski proses produksi sudah selesai, masih banyak pekerjaan yang dilakukan James Gunn hingga tahun depan. "Saya masih akan bekerja dengan mereka selama tahun depan hingga rilis, tetapi pengambilan gambar yang terakhir adalah pengingat akan ketidakkekalan hangat dari hidup dan cinta, dan bagaimana ketidakkekalan itu membuatnya begitu berharga, sangat berharga, dan merupakan hal yang baik. Alasan untuk mensyukuri apa yang saya miliki saat ini," tulisnya.

Di akhir unggahannya, James Gunn menjelaskan arti dari foto kedua yang diunggahnya. "Kru kamera juga menempelkan tutup lensa kamera buatan tangan mereka di bagian belakang papan tulis untuk saya, itulah foto kedua. Banyak cinta untuk kalian semua," tulisnya. Terdapat tiga tutup lensa dengan berbagai simbol yang identik dengan Guardians of the Galaxy Vol 3.

