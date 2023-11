Profil Nicholas Hoult, Aktor yang akan Memerankan Lex Luthor dalam Superman: Legacy.

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Inggris Nicholas Hoult sedang dalam pembicaraan untuk berperan sebagai Lex Luthor dalam film Superman: Legacy. Dikutip dari Deadline pada Senin, 20 November 2023, sutradara James Gunn ingin Nicholas Hoult memerankan karakter penjahat klasik DC Comics tersebut dalam film terbarunya yang dijadwalkan tayang pada 2025.

Sebelumnya, James Gunn telah memilih David Corenswet sebagai Superman menggantikan Henry Cavill, dan Rachel Brosnahan sebagai Lois Lane. James Gunn memilih David Corenswet dan Rachel Brosnahan setelah berbulan-bulan mengikuti audisi dan tes layar secara langsung sebagai pemeran utama.

Siapa Nicholas Hoult?

Dikutip dari IMDb, Nicholas Hoult lahir di Wokingham, Berkshire, Inggris, pada 7 Desember 1989. Nama lengkapnya, Nicholas Caradoc Hoult. Orang tuanya, Glenis Hoult guru piano dan Roger Hoult berprofesi pilot. Memiliki dua saudara perempuan dan satu saudara laki-laki. Nicholas Hoult bersekolah di Sylvia Young Theatre School, sekolah untuk seni pertunjukan. Hoult memulai debut dalam film layar lebar sebagai Bobby dalam Intimate Relations (1996).

Peran yang membuat kariernya melejit ketika memerankan seorang anak dalam Marcus Brewer dalam film About a Boy (2002), bersama Hugh Grant. Pada 2005, ia membintangi film Amerika pertamanya The Weather Man (2005) sebagai putra Nicolas Cage.

Dikutip dari Britannica saat memasuki usia remaja, ia memerankan Tony Stonem dalam drama Skins di televisi Inggris. Setelah itu perancang busana Amerika, Tom Ford membujuk dia ke Hollywood untuk tampil dalam debut sutradara Ford, dengan film A Single Man (2009).

Pada usia 17 tahun, ia menerima penghargaan atas perannya sebagai Tony Stonem dalam serial drama remaja Inggris yang meraih penghargaan BAFTA. Ia uga berperan sebagai Kenny Potter dalam film A Single Man (2009) yang masuk nominasi Oscar.

Pada 2020, Hoult kembali ke televisi dengan debut dua serial, The Great drama tentang kebangkitan Catherine yang Agung dan Crossing Swords komedi animasi. Hoult mengisi suara seorang petani yang menjadi pengawal. Pada 2021, ia berperan sebagai pembunuh yang memburu anak laki-laki dalam film thriller aksi Those Who Wish Me Dead.

