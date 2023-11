Trailer The Garfield Movie, Chris Pratt Suarakan Kucing Oranye yang Hobi Makan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Trailer The Garfield Movie baru saja dirilis Sony Pictures Entertainment pada Senin malam, 13 November 2023. Aktor Chris Pratt menjadi pengisi suara tokoh utama Garfield, kucing oranye sarkastik yang dikenal sangat menyukai lasagna dan membenci hari Senin.

Film animinasi ini memperkenalkan karakter baru ke dunia pencipta komik Jim Davis, termasuk Samuel L. Jackson sebagai Vic, ayah Garfield. Baik Pratt dan Jackson telah mengasah kemampuan akting suara mereka, dengan Jackson memerankan kucing animasi lainnya di Paws of Fury: The Legend of Hank dan Pratt memerankan Mario dalam The Super Mario Bros. Movie.



Trailer The Garfield Movie fokus pada hubungan Garfield dengan pemiliknya, Jon Arbuckle. Dimulai dengan masa kecil Garfield yang terlantar dan berlindung di dalam kotak di gang pada malam hujan, tepat di seberang jalan dari sebuah restoran Italia. Tertarik dengan aromanya, Garfield berjalan ke seberang jalan, tempat Jon Arbuckle sedang makan sendirian.

The Garfield Movie. YouTube Sony Pictures Entertainment

Setelah melihat Garfield di luar jendela, Jon membiarkan kucing oranye itu masuk ke restoran dan menawarinya beberapa pizza. Keduanya langsung akrab dan menjadikan Jon sebagai pemilik Garfield. "Dan itulah cara saya mengadopsi Jon," kata Garfield dalam trailer berdurasi hampir 3 menit itu.

Sejak saat itu juga kecintaan Garfield terhadap makanan Italia mulai terlihat. Ia menghabiskan semua pizza milik Jon dan tamu yang lain hingga berakhir di dalam kotak berisi lasagna.

“Saya minta maaf sebelumnya. Makanan yang akan Anda lihat tidak akan enak. Dan jika Anda memiliki anak kecil, ini saat yang tepat bagi mereka untuk meninggalkan ruangan," katanya kepada penonton.



Garfield Bertemu Ayahnya

Dalam film animasi ini, Garfield juga bertemu dengan ayahnya, Vic. Ini merupakan reuni tak terduga dengan ayahnya yang telah lama hilang. Vic memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar dari Garfield. Keduanya diperlihatkan memiliki kebiasaan yang sama dan tentu saja hobi makan.

The Garfield Movie. YouTube Sony Pictures Entertainment

Si kucing pemalas dan teman anjingnya, Odie dipaksa dari kehidupan mereka yang dimanjakan untuk bergabung dengan Vic dalam pencurian yang lucu dan berisiko tinggi.

Jadwal Tayang The Garfield Movie

The Garfield Movie sebelumnya dijadwalkan rilis pada Februari 2024 tetapi trailer baru mengonfirmasi bahwa film tersebut telah diundur ke musim panas. Film animasi ini telah dibuat sejak Agustus 2016.

Sutradara Chicken Little dan Emperor’s New Groove, Mark Dindal yang menggarap The Garfield Movie dari naskah yang ditulis oleh David Reynolds, yang dikenal dengan Finding Nemo.

